Celem inwestycji jest połączenie wysp Uznam i Wolin. Obecnie z wyspy Wolin na wyspę Uznam, na której znajduje się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi, kursują promy pasażersko-samochodowe na dwóch przeprawach – Warszów i Centrum.

Podczas uroczystości wicepremier Kaczyński nawiązywał do słów swojego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. "Przed laty mój śp. brat powiedział, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To ważne słowa, którymi kierował się on i my kierujemy się, prowadząc politykę wobec tego regionu" - mówił szef PiS.

To słowa - dodał - wyrażają dążenie do tego, by Polska była rzeczywiście jednolitym, zgodnie z konstytucją, państwem, scalonym, zintegrowanym, silnym. Kaczyński stwierdził, że ta integracja ma różne aspekty, w tym infrastrukturalny. "To coś ogromnie istotnego dla konsolidacji społeczeństwa, narodu, dla rozwoju gospodarki we wszystkich jej aspektach" - mówił.

Przez bardzo wiele lat - powiedział szef PiS - było tak, że pewna część naszego terytorium, Pomorza Zachodniego, była w jakiejś mierze od pozostałej części kraju oddzielona, trzeba było to zmienić, ale potrzebna była do tego wola.

"Bo ta inwestycja z punktu widzenia kalkulacji czysto ekonomicznych, takich zupełnie oderwanych od wszelkiego rodzaju innych przesłanek, mogłaby być poddawana w wątpliwość i była poddawana w wątpliwość, ale na szczęście byli i tacy, którzy bardzo zdecydowanie i jednoznacznie dążyli do tego, by jednak te wątpliwości przełamać" - powiedział Kaczyński.

W tym kontekście wskazywał na prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza oraz jego zastępczynię Barbarę Michalską, a także na rządy PiS "i sprzed kilkunastu już lat i te obecne".

Kaczyński stwierdził, że rozpoczęcie wiercenia tunelu to ważna chwila, która - wyraził nadzieję - zostanie zapamiętana, bo teraz już wiadomo na pewno, że ten tunel powstanie i "Zachodnie Pomorze, a co za tym idzie Rzeczpospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną".

Jego zdaniem, jest to bardzo ważne w wielu wymiarach, zarówno gospodarczym, jak i kulturowym. "Kwestia, która musi być brana pod uwagę przez władze - nie tylko tutaj w Szczecinie, ale także w Warszawie - rządowe i samorządowe (...) to kwestia pełnej, kulturowej integracji. To kwestia odrzucenia tego fatalnego i ośmieszającego pomysłu niektórych, by wybierać sobie jakby nowych przodków, nie tych, którzy byli naprawdę, tylko tych, którzy w istocie z nami nic nie mieli wspólnego, a niejednokrotnie na Polskę podnosili rękę" - mówił prezes PiS.

"To wszystko jest pewna całość, to jest całość, której nie wolno rozrywać. To jest polityka, która musi być przedsięwzięciem w bardzo różnych aspektach, jedna - prowadzona przez wszystkich w ramach tej integracji ludzi, którym powierzono na różnych szczeblach władzę, która jest koniecznością jeśli chcemy budować naszą siłę, bezpieczeństwo i naszą przyszłość (...). To jest konieczne, by Polska trwała" - podkreślił wicepremier.

Zaznaczył też, że to przedsięwzięcie musi być elementem szerszego planu, obejmującego też np budowę zachodniej obwodnicy Szczecina. Jak mówił, potrzebne są też inne przedsięwzięcia "na tej ziemi" wskazując na trasę między Poznaniem, Piłą a Koszalinem, a może i Kołobrzegiem.

Szef PiS podkreślił, że tylko wspólne działanie może doprowadzić do oczekiwanego sukcesu, który - jak ocenił - "może być wcale nie tak odległy w czasie, może nawet ludzie zaawansowani już wiekiem mogą go dożyć". "To jest moment, w którym między tą granicą, która jest niedaleko stąd, a tą ziemią, która jest tutaj, nie będzie już różnic ekonomicznych, różnic zamożności, tych różnic, które dzisiaj tak bardzo jeszcze są widoczne" - powiedział Kaczyński.

"Przeszliśmy już niemały kawałek drogi, idziemy tą drogą dalej. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci dojdziemy do końca tej drogi. Dojdziemy do tego szczytu, który jest nam potrzebny. To jest nasz cel. Cel, który realizujmy wszędzie, w całej Polsce, także tutaj w Świnoujściu, także poprzez budowę tego tunelu i tego wszystkiego, co - mam nadzieję w nieodległym czasie - będzie na tej ziemi zachodniopomorskiej zbudowane" - oświadczył wicepremier.

Według świnoujskiego magistratu, tunelu łączący wyspy Uznam i Wolin będzie najdłuższą przeprawą podwodną w Polsce: 1484 metry tunelu drążonego TBM (Tunnel Boring Machine – ang. maszyna drążąca tunel), natomiast z odcinkami tunelu wykonanego metodami stropowymi cały tunel będzie miał długość 1780 metrów.

Inwestorem projektu jest miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrenz. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/ Gulermak.

Koszt budowy tunelu to ponad 912 mln zł, z czego przeszło 775 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Resztę miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu. Prace mają zakończyć się w ostatnim kwartale 2022 r.