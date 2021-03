"Myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch będą po pierwsze potwierdzone harmonogramy wszystkich dostawców, po drugie będziemy wiedzieli też jakie wolumeny w kolejnych tygodniach mogą dotrzeć do Polski i na tym oprzemy zapisy na kolejne grupy pacjentów" – powiedział Kuczmierowski w radiowej Jedynce.

"Nowe harmonogramy będą dotyczyć drugiego kwartału, w związku z tym już od kwietnia może trochę inaczej wyglądać ten nasz harmonogram szczepień. Ale o tych wszystkich sprawach chcielibyśmy mówić, kiedy one będą potwierdzone" – dodał.

Poinformował również, że planowana na wczoraj dostawa szczepionek AstraZeneki, wedle deklaracji producenta powinna dotrzeć w najbliższy poniedziałek.

"Spodziewamy się najbliższej dostawy w poniedziałek. Będzie to dostawa połączona. Właśnie ta zaległa, wczorajsza, o której my również dowiedzieliśmy się wczoraj oraz dostawa, która została zaplanowana na poniedziałek. To będzie właśnie około trzystu kilkudziesięciu tysięcy szczepionek AstraZeneca" – podkreślił.

Zaznaczył, że "to nie była duża dostawa" i jeżeli zostanie zrealizowana w poniedziałek, to Agencja będzie mogła dostarczyć szczepionki do punktów już na wtorek, by kontynuować szczepienia. Wyjaśnił, że nie będzie się to wiązało z żadnym ryzykiem dla pacjentów.

W chwili obecnej – jak podkreślił Kuczmierowski – regularne i zgodne z harmonogramem dostawy w wysokości 380 tys. dawek tygodniowo są realizowane przez firmę Pfizer- BioNTech. Dość nieregularnie - "co dwa tygodnie plus minus 5 dni" dostarcza natomiast szczepionki Moderna.

Pytany o możliwość rejestracji jednodawkowej szczepionki firmy Johnson&Johnson powiedział: "To jest bardzo dobra wiadomość i również czekamy na te informacje". Podkreślił, że RARS jest z producentem w codziennym kontakcie, jednak w chwili obecnej co do potencjalnych dostaw nie ma "żadnych cyfr, żadnych terminów".

Wczoraj poinformowano, że ostatniej doby zaszczepiono 151 148 osób, a łącznie wykonano 3 619 316 szczepień. Do Polski dostarczono dotychczas 4 466 360 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 4 215 410, a 4 932 zostało poddanych utylizacji. Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 3 872.