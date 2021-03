Prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO w wywiadzie dla wtorkowej "Gazety Wyborczej" był pytany m.in. o to, czy dopuszcza możliwość, że konflikt w Zjednoczonej Prawicy skończy się wyborami przed terminem. "Musimy zrobić wszystko, by PiS jak najszybciej oddał władzę. to nasz obowiązek. Obóz Kaczyńskiego się chwieje, opozycja musi być gotowa na wybory w każdej chwili" - ocenił.

Dodał, że "awantura o aborcję pokazała, że Kaczyński już szuka konfliktu i uzasadnienia dla swojej porażki". W ocenie wiceprzewodniczącego PO możliwym jest, że rządzący "dotrwają do końca kadencji", ale również to, "że się wywrócą w przeciągu dwóch, trzech miesięcy". "Wszystko jest lepsze niż scenariusz trwania PiS przy władzy. Łącznie z rządem technicznym. Opozycja musi być gotowa na każdą możliwość" - powiedział.

Trzaskowski odniósł się również do kwestii aborcji i stanowiska zarządu PO dopuszczającym aborcję do 12 tygodnia. "W sprawie aborcji można schować głowę w piasek, nawoływać do referendum, albo zaproponować to, co w nowoczesnych państwach jest normą" - powiedział. Odnosząc się z kolei do kwestii referendum aborcyjnego ocenił, że "jeśli pytania miałby układać PiS, referendum nie ma większego sensu".

"Wszyscy wiemy, że przy sile pisowskiej telewizyjnej propagandy za miliardy trudno jest konkurować na prawdziwe argumenty. Ale też pandemia to nie czas na referenda" - powiedział.