Wcześniej o tym, że Sejm wysłucha informacji na temat planu odbudowy poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Budka zwrócił uwagę na środowej konferencji prasowej, że Polska ma z tego funduszu otrzymać blisko 250 mld złotych. "To niezbędny tlen, nie tylko dla polskiej gospodarki, ale również polskiej służby zdrowia, pracowników i samorządów" - przekonywał szef Platformy.

Przypomniał, że klub KO złożył w Sejmie projekt uchwały, która miałaby zobowiązać premiera Mateusza Morawieckiego do zaprezentowanie Krajowego Planu Odbudowy. "Niestety ten projekt nie znalazł się w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Na szczęście jutro, na wniosek Koalicji Obywatelskiej, będzie specjalna informacja bieżąca, na której będziemy domagać się, by rząd przedstawił rozwiązania, które później zostaną wysłane do Brukseli" - zaznaczył Budka.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w środę, że jeszcze w tym tygodniu - w czwartek lub w piątek - Krajowy Plan Odbudowy trafi do konsultacji krajowych, które potrwają 30 dni.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie.