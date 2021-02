Wzywamy rząd do jak najszybszego opublikowania Krajowego Planu Odbudowy, przedłożenia go do Komisji Europejskiej, a w szczególności uwzględnienia też w ramach konsultacji wszystkich tych uwag, które niewątpliwie zostaną zgłoszone - podkreślił we wtorek poseł PSL Andrzej Grzyb.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie. "Wzywamy rząd, aby jak najszybciej został opublikowany Krajowy Plan Odbudowy" - oświadczył Grzyb na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie. Dodał, że zgłoszonych zostało do niego również przez samorządy bardzo wiele wniosków. "Jest ich ponad 1,5 tysiąca" - wskazał poseł PSL. Według niego, Polska znajduje się w gronie ośmiu państw UE, które do tej pory tego Krajowego Planu Odbudowy nie złożyły. "Stąd też wzywamy rząd do jak najszybszego opublikowania Krajowego Planu Odbudowy, przedłożenia go do Komisji Europejskiej, a w szczególności uwzględnienia też w ramach konsultacji wszystkich tych uwag, które niewątpliwie zostaną zgłoszone" - powiedział Grzyb. KO ponawia apel o przedstawienie informacji o ratyfikacji europejskiego Funduszu Odbudowy Zobacz również W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się ws. wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii koronawirusa. Obecnie ratyfikacji przez parlamenty narodowe wymaga decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie funduszu odbudowy. W minionym tygodniu rząd zajmował się projektem ustawy o ratyfikacji decyzji dotyczącej unijnego funduszu odbudowy, ale go nie przyjął. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, toczyła się na ten temat dyskusja. Premier powiedział we wtorek, że "cały krajowy program odbudowy, który negocjowaliśmy w UE, jest ważnym komponentem programu odbicia gospodarczego po Covid-19". "Mamy własne programy inwestycyjne, samorządy doskonale się o tym przekonały. Bardzo wiele dużych projektów i średnich projektów finansujemy z budżetu państwa, ale oczywiście Europejski Fundusz Odbudowy i fundusze krajowe krajów członkowskich, w tym Polski, jest bardzo ważnym komponentem" - podkreślił Jak dodał, w procesie ratyfikacji "jesteśmy wraz z kilkunastoma krajami na początku całej tej drogi, uzgodnień politycznych, uzgodnień na szczeblu rządowym i na koniec ratyfikacji po stronie parlamentu".