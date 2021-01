Budka pytany we wtorek w Polsat News o ruch Polska 2050 Szymona Hołowni powiedział, że ma bardzo dobre zdanie "o Szymonie Hołowni, o jego determinacji i większości propozycji". "Zresztą ugrupowanie Szymona Hołowni jest bardzo zbliżone do chociażby PSL, KO w wielu kwestiach. W kilku się różnimy" - dodał.

Polityk zaznaczył, że dzisiaj potrzeba bardzo dobrego, wspólnego projektu na wybory parlamentarne. "Nikt sam nie wygra wyborów z obozem Zjednoczonej Prawicy. To jest pewnik. Należy szukać tego, co łączy, szukać współpracy. Przy tym systemie, który mamy w Polsce, nie da się wygrać wyborów bez dobrego wspólnego bloku opozycji. Czy to będzie jedna, czy dwie listy, to jest kwestia późniejszych rozmów. Natomiast poszczególne ugrupowania samodzielnie nie wygrają tych wyborów" - powiedział Budka.

Lider PO wyraził też nadzieję, że senator Jacek Bury, który odszedł z klubu Koalicji Obywatelskiej i ogłosił, że rozpoczyna współpracę z Polską 2050 Szymona Hołowni, pozostanie w demokratycznej większości senackiej.

Jak zaznaczył lider PO, żeby "wygrać Senat", trzeba "znowu być razem i współpracować tak jak do tej pory". "Jeżeli pan senator szuka nowych aktywności, to skupiłbym się na tym, by proponować coś pozytywnego, a tymczasem ostatnie działania pana senatora skupiają się wyłącznie na krytyce. Ja nie usłyszałem, co nowego, innego zrobi, a czego do tej pory nie zrobił" - dodał.

W poniedziałek senator Jacek Bury poinformował, że opuścił klub parlamentarny KO i będzie reprezentował w Senacie Ruch Polska 2050. Zapowiedział, że pozostanie senatorem niezrzeszonym. Bury oświadczył też, że z Szymonem Hołownią chcą "poprawić jakość życia politycznego" i zapewnił, że "prodemokratyczna większość w Senacie jest niezagrożona".

Po deklaracji Burego Hołownia, pytany o plany ruchu Polska 2050, powiedział, że to "jest początek". "Jestem spokojny o to, że niebawem, nawet bardzo niebawem, będziemy mogli cieszyć się taką instytucjonalną obecnością poprzez koło parlamentarne" - stwierdził.

Lider Polski 2050 zapewnił też, że jest otwarty na współpracę z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. "Nie widzę powodu, żeby przechodzić na stronę Zjednoczonej Prawicy. Senator Bury będzie po stronie, po której jest i po której się umawiał z wyborcami, że będzie. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z Platformą Obywatelską, to jesteśmy otwarci na współpracę, z każdym kto chce współpracować" - powiedział Hołownia.