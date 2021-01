Dworczyk przypomniał, że o północy z czwartku na piątek rozpoczęła się centralna rejestracja na szczepienia dla seniorów powyżej 80. roku życia. Dodał, że rejestrować można się poprzez infolinię, w punkcie szczepień i za pośrednictwem internetowego konta pacjenta.

Poinformował, że na infolinię w ciągu pierwszych 90 min zadzwoniono ponad 84 tys. razy, a w ciągu godziny stronę internetową, na której można się rejestrować, odwiedzono 1 mln razy.

"Do tej pory, do tego momentu zarejestrowało się 127 tys. 796 seniorów powyżej 80. roku życia" - poinformował Dworczyk.

Do tej pory przesłano 474 tys. zgłoszeń i prawie już 377 tys. zostało potwierdzonych przez kliknięcie w specjalny link wysyłany przez system do zgłaszającego się jako osoby gotowej do przyjęcia szczepienia" - poinformował.