W przesłanym PAP stanowisku, podpisanym m.in. przez posłów KO Sławomira Neumana i Tomasza Siemoniaka oraz senatora Marcina Bosackiego, oceniono, że "rząd scentralizował szczepienia i sobie z tym nie radzi".

"W tempie, w którym Polska szczepi swoich obywateli w tej chwili, czyli ok. 21 tys. dziennie, osiągnięcie odporności stadnej zajmie kilka lat. Zaszczepienie co najmniej 70 proc. społeczeństwa jest niezbędne, by możliwy był powrót wszystkich dziedzin życia do sytuacji sprzed pandemii" - zaznaczyli parlamentarzyści.

Według nich "rząd – w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Polski, naszej gospodarki, kondycji społecznej, edukacji – powinien przekazać kompetencje dotyczące szczepień przeciw COVID 19 samorządom".

Parlamentarzyści ocenili, że "próba centralnego panowania nad tak wielkim zadaniem, jakim jest zaszczepienie przynajmniej 26 mln ludzi, to karkołomne zadanie". "Powinny móc tym zajmować się samorządy. Każdy z nich jest inny, mają zróżnicowaną strukturę wiekową, zawodową, niejednorodne podejście do samego szczepienia" - zaznaczyli politycy KO.

Według nich, warto pozwolić samorządowcom na elastyczność, aby w porozumieniu w POZ-ami, znającymi specyfikę miejsca i przekrój ludności, zorganizowali system szczepień jak najbardziej skutecznie.

"W wielu gminach będzie również konieczne zorganizowanie dojazdu do mieszkańców. Logistycznie może przeprowadzić to jedynie gospodarz miejsca z POZ-ami" - podkreślili parlamentarzyści.

Zauważyli jednocześnie, że "sytuacja daleko wykracza poza rutynowy spór polityczny". "Jest niebezpieczna, tempo szczepień ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości nas wszystkich" - głosi stanowisko.

Dlatego, "Parlamentarny Zespół ds. Naprawy Rzeczypospolitej im. A. Frycza - Modrzewskiego rekomenduje i wzywa rząd polski do profesjonalnego przygotowania zasad szczepień, a następnie przekazania samorządom kompetencji dających szansę na szybkie osiągniecie bezpiecznego progu zaszczepienia 70 proc. populacji" - podkreślono.