W piątek Kancelaria Prezydenta w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej poinformowała, że prezydent Duda zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej.

Müller przekazał na briefingu prasowym przed KPRM, że prezydent poinformował wcześniej premiera Morawieckiego, że zamierza zawetować nowelizację ustawy o działach.

Rzecznik rządu podkreślił, że zgłoszenie weta to konstytucyjne prawo prezydenta. "My je w stu procentach szanujemy, w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z zapleczem prezydenta oraz z samym prezydentem, aby omówić te zastrzeżenia, które prezydent zgłaszał do tej ustawy. Jestem przekonany, że nowy projekt ustawy spełni również te wymagania, których oczekuje prezydent" - powiedział rzecznik rządu.