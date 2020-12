Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów ruszył pod koniec października. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłaszać się z prośbami o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu. To np. pomoc w zakupach artykułów codziennej potrzeby - spożywczych i higienicznych, ale także dostarczanie ciepłych posiłków i umawianie wizyt lekarskich.

Według danych MRiPS do ośrodków pomocy społecznej w całym kraju przekazano dotychczas ok. 18,5 tys. zgłoszeń seniorów. W ich obsłudze pomaga ok. 11 tys. wolontariuszy zarejestrowanych przez stronę wspierajseniora.pl.

Minister Maląg powiedziała PAP, że "troska o najsłabszych, o tych, którzy nie zawsze są w stanie poradzić sobie sami, to przejaw prawdziwej solidarności społecznej". "Dzisiaj to przede wszystkim osoby starsze, które są najbardziej zagrożone w czasie pandemii. To z myślą o nich uruchomiliśmy, a następnie rozwijaliśmy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Doświadczenie ostatnich tygodni pokazuje, że był to trafiony pomysł. Dlatego też – ze względu na wciąż trudną sytuację epidemiczną – zdecydowaliśmy o wydłużeniu działania Korpusu do lutego 2021 r." - zapowiedziała szefowa MRiPS.

Jak dodała, wolontariusze oraz wszyscy zaangażowani w pomoc w ramach solidarnościowego korpusu wsparcia "dwoją się i troją, by potrzebna pomoc trafiała do osób starszych jeszcze przed świętami".

"Pragnę im za to gorąco podziękować – to naprawdę piękna postawa godna najwyższej pochwały. Cieszę się, że w chwilach trudnych jesteśmy się w stanie zmobilizować i pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują" - powiedziała Maląg.

Podkreśliła, że dzięki zaangażowaniu wielu osób, firm i organizacji zarówno sam Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, jak i uruchomiony w ostatnim czasie jego kolejny komponent, czyli Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów, działają sprawnie.

"Wsparcie tak szybko, jak to tylko możliwe, trafia do potrzebujących. To pokazuje, że idea przyświecająca powstaniu Korpusu jest realizowana, co niezwykle nas cieszy" - dodała szefowa MRiPS.

Jak przekazał PAP resort rodziny do 23 grudnia, Agencja Rezerw Materiałowych rozdystrybuowała w ramach Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniorów 1050 ton żywności. Żywność ta trafiła poprzez magazyny regionalne ARM do organizacji pozarządowych, takich jak Caritas Polska czy Stowarzyszenie Brata Alberta.

To organizacje pozarządowe, jako znające potrzeby własnego środowiska, zajmują się bezpośrednim przekazaniem paczek do osób w potrzebie. Akcja jest już na finiszu. Ministerstwo zapewniło, że żywność dotrze jeszcze przed świętami do osób potrzebujących.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów składa się z kilku komponentów. Jednym z nich jest także "wolontariat ozdrowieńców", który jest inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. W ramach tej akcji osoby, które przeszły COVID-19 mogą zgłosić się do pomocy w domach pomocy społecznej.

Z danych MRiPS wynika, że do tej pory, poprzez stronę www.wspierajseniora.pl chęć takiej pomocy zgłosiło 116 osób. Resort zaznaczył jednocześnie, że społeczeństwo jest świadome ogromnej pomocy, którą mogą świadczyć ozdrowieńcy na rzecz osób chorych. MRiPS zwraca uwagę, że poza stroną wspierajseniora, ozdrowieńcy sami zgłaszają się do punktów poboru osocza.

Działania całego programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów zostało przedłużone do lutego 2021 roku. Na realizację tego zadania do gmin zostanie przekazane kolejne 50 mln zł z funduszu walki ze skutkami pandemii.