W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 28 grudnia do 17 stycznia zostaje wprowadzona kwarantanna narodowa. W Sylwestra wprowadzone będą również ograniczania w przemieszczaniu się od godz. 19.00 31 grudnia do godz. 6.00 1 stycznia.

"Różnica między stanem wojennym a rządami PiS jest taka, że wtedy na Sylwestra zawieszono godzinę policyjną, a teraz ją wprowadzają. Co do kasyn, brak danych. Pasterka bez zmian" - napisał w czwartek na Twitterze b. premier Donald Tusk, odnosząc się do zapowiedzi dot. obostrzeń.

Do tweeta Tuska odniósł się wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. "Oprócz walki ze śmiertelnym wirusem całą Europę czeka też walka z politycznym draństwem i cynizmem tych, którzy na tragedii milionów ludzi będą chcieli zbić kapitał polityczny. Wierzę, że przezwyciężymy ten trudny czas i wyjdziemy z tego jako Naród silniejsi" - napisał Szefernaker.