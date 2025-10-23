Zacznijmy od tego gdzie złożyć wniosek o świadczenie wspierające. Wniosek należy złożyć przez portal Emp@tia, dostępny pod adresem https://wnioski.mpips.gov.pl. To właśnie tam działa moduł eWnioski, w którym rejestruje się wszystkie wnioski o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami (SWN).

Do poprawnego działania portalu najlepiej korzystać z przeglądarek Google Chrome lub Mozilla Firefox. Inne przeglądarki mogą powodować błędy w wyświetlaniu lub zapisie formularza.

Logowanie do systemu Emp@tia – kilka sposobów

Aby rozpocząć składanie wniosku, trzeba zalogować się do systemu. Portal oferuje kilka metod uwierzytelnienia:

Profil Zaufany (login i hasło),

bankowość elektroniczną,

certyfikat kwalifikowany,

aplikację e-Dowód (z użyciem smartfona z modułem NFC lub czytnika),

aplikację mObywatel,

USE eID – dla osób z dokumentami tożsamości wydanymi w krajach Unii Europejskiej.

Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego, można go szybko założyć przez bankowość elektroniczną (PKO BP, Santander, mBank, ING, Pekao, Millennium, BNP Paribas, Alior, VeloBank i inne) lub bezpośrednio na stronie https://pz.gov.pl.

Po zalogowaniu system poprosi o weryfikację adresu e-mail – na skrzynkę przyjdzie wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć. Dopiero wtedy konto w Emp@tia będzie w pełni aktywne.

Świadczenie wspierające 2025. Zakładanie lub aktualizacja konta w Emp@tia

Jeśli logujesz się po raz pierwszy, portal poprosi o uzupełnienie danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru PESEL.

Po zapisaniu danych i zaakceptowaniu regulaminu można od razu przejść do składania wniosku.

W każdej chwili dane można później zaktualizować, wybierając z bocznego menu opcję „Zmiana danych”.

Uruchomienie formularza wniosku SWN

Po zalogowaniu do portalu zobaczysz panel główny z kafelkami. Wystarczy kliknąć „Wniosek o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością (SWN)”, a następnie przycisk „Utwórz wniosek”.

Alternatywnie można wejść w zakładkę „Załatw sprawę” → „Dla świadczeniobiorców” → „Świadczenie wspierające” i wybrać formularz SWN.

Po kliknięciu „OK” otworzy się tzw. kreator wniosku, który poprowadzi cię przez wszystkie etapy – od wpisania danych po wysłanie dokumentu do ZUS.

Nawigacja w systemie – co oznaczają przyciski?

W formularzu pojawia się kilka ikon i przycisków:

„Dalej” – przejście do kolejnego kroku (system sprawdza poprawność danych),

„Wstecz” – powrót do poprzedniego kroku,

„Zapisz” – zapis wprowadzonych danych,

„Wyślij” – ostateczne przesłanie wniosku,

„Rezygnuj” – wyjście bez zapisu (wszystkie dane zostaną utracone).

System może też wyświetlać błędy walidacji:

komunikaty czerwone (tzw. „twarde błędy”) trzeba poprawić,

komunikaty żółte (tzw. „miękkie błędy”) są tylko ostrzeżeniami i nie blokują przejścia dalej.

Krok 1: Wybór roli wnioskodawcy w formularzu świadczenia wspierającego

Na początku musisz wskazać, czy składasz wniosek jako osoba z niepełnosprawnością, czy w jej imieniu – np. jako pełnomocnik, opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.

Jeśli działasz w czyimś imieniu, system poprosi o dodanie skanu odpowiedniego dokumentu (pełnomocnictwa lub postanowienia sądu).

Akceptowane są tylko pliki PDF, JPG lub PNG, o maksymalnej wadze 1 MB każdy (łączna wielkość wszystkich załączników nie może przekroczyć 3,5 MB).

W tym kroku wypełniasz także dane osoby z niepełnosprawnością. Jeśli osoba nie ma numeru PESEL, trzeba dodać skan dokumentu potwierdzającego datę urodzenia, a w przypadku cudzoziemca – dokument legalizujący pobyt i prawo do pracy w Polsce.

Krok 2: Dane i informacje potrzebne do rozpatrzenia wniosku przez ZUS

Drugi etap dotyczy informacji niezbędnych do oceny prawa do świadczenia. Należy odpowiedzieć na kilka pytań i podać numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie.

Trzeba też zaznaczyć, kto jest właścicielem konta bankowego – wnioskodawca czy osoba, w której imieniu składany jest wniosek.

Krok 3: Wymagane oświadczenia i zgody we wniosku o świadczenie wspierające

W trzecim kroku należy zapoznać się z treścią oświadczeń i pouczeń oraz zaznaczyć wymagane zgody. To etap obowiązkowy – bez ich akceptacji nie można przejść dalej.

Krok 4: Podsumowanie, zatwierdzenie i wysyłka wniosku o świadczenie wspierające 2025

Ostatni krok to podsumowanie wszystkich wprowadzonych danych. Przed wysłaniem warto dokładnie sprawdzić, czy wszystko się zgadza – w razie błędu można cofnąć się i poprawić informacje.

Po kliknięciu „Zatwierdź dane” system utworzy gotowy wniosek.

Uwaga – zatwierdzenie nie oznacza jeszcze wysłania dokumentu. Dopiero kliknięcie przycisku „Wyślij” przekazuje wniosek do ZUS.

Jeśli użytkownik zrezygnuje na tym etapie, dane zostaną utracone.

Po prawidłowym wysłaniu system wyśle na podany adres e-mail UPO – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, które jest dowodem złożenia wniosku.

Co dalej po wysłaniu wniosku?

Po przesłaniu dokumentu można go znaleźć w zakładce „Wnioski wysłane”. Tam widoczny jest jego status – np. „przyjęty”, „weryfikacja w toku” lub „rozpatrzony”.

ZUS analizuje wniosek i wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Świadczenie wspierające 2025. Najważniejsze informacje w skrócie