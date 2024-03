Złoty we wtorek rano umacnia się do dolara, a słabnie wobec euro i franka szwajcarskiego. Dolar kosztuje 3,91 zł, euro - 4,28 zł, a frank - 4,46 zł.

Złoty po godz. 8 umocnił się do dolara o 0,02 proc., do euro tracił 0,06 proc., a do franka szwajcarskiego - 0,05 proc.

W poniedziałek po południu dolar był wyceniany na 3,92 zł, euro na 4,28 zł, natomiast frank kosztował 4,46 zł.