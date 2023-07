Komitet PiS na nadchodzącą kampanię wyborczą wyda maksymalną, zgodną z prawem kwotę; w 2019 r. było to ok. 30 mln zł, więc podejrzewam, że będziemy poruszać się w podobnych liczbach - powiedział w środę w Studiu PAP szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, poseł PiS Radosław Fogiel.

Fogiel w środę w Studiu PAP pytany o to, ile środków Prawo i Sprawiedliwość zamierza przeznaczyć na nadchodzącą kampanię parlamentarną, odpowiedział, że "tyle, ile to będzie zgodne z prawem". Dodał, że dokładniejsze wyliczenia będzie można przeprowadzić po poznaniu limitów wydatków kampanijnych, czyli 14 dni od ogłoszenia przez prezydenta terminu wyborów.

Polityk PiS przypomniał, że przy poprzednich wyborach parlamentarnych w 2019 r. dwa największe komitety - PiS i KO wydały na kampanię po ok. 30 mln zł, czyli kwotę bliską maksymalnej. - W nadchodzącej kampanii "będziemy poruszać się w podobnych widełkach" - dodał Fogiel.

Limit wydatków na kampanię określa kodeks wyborczy. W ostatniej kampanii parlamentarnej w 2019 r., jak wynika ze sprawozdań przekazanych do PKW, KW Prawo i Sprawiedliwość wydał ok. 30 mln zł, KKW Koalicja Obywatelska ok. 30,2 mln zł, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - ok. 9,6 mln, KW PSL - ok. 8,5 mln, a KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - ok. 1,7 mln zł.

Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa 14 sierpnia - zgodnie z przepisami zarządza je prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.

Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne muszą zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Możliwe są zatem cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.(PAP)

autor: Adrian Kowarzyk

amk/ sdd/