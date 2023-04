Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem analityków, na posiedzeniu, które zakończy się we środę, RPP nie zmieni stóp procentowych.

„W kwietniu nikt nie zakłada zmiany parametrów polityki monetarnej, a uwaga koncentrować będzie się na tonie komentarza po decyzji” – stwierdzono w poniedziałkowym raporcie rynkowym banku PKO BP.

Rada Polityki Pieniężnej ostatniej podwyżki stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r. Wówczas główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została podniesiona do 6,75 proc., stopa depozytowa do 6,25 proc. a stopa lombardowa do 7,25 proc. Stopa dyskontowa weksli została podniesiona wówczas do 6,85 proc. a stopa redyskontowa weksli – do 6,8 proc. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/