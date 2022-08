Do obsadzenia są dwa wakaty przez Sejm, do obu przymierza się PiS. – Prawdopodobnie jedną z kandydatek będzie ponownie posłanka Gabriela Masłowska – mówi nam polityk PiS związany z Nowogrodzką. Kto miałby być drugim wskazaniem partii, na razie nie wiadomo. – Posłanka Masłowska ma wykształcenie ekonomiczne, od kilkunastu lat pracuje w sejmowej komisji finansów publicznych, jest osobą o dużych kompetencjach, które w RPP by się przydały – mówi szef sejmowej komisji finansów publicznych Andrzej Kosztowniak. Choć, jak dodaje, na razie sprawa wyboru członków RPP nie wróciła do komisji.