Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, uciekając przed wojną, mogą przebywać tu legalnie przez 18 miesięcy (od 24 lutego br.), nie są im jednak wydawane specjalne dokumenty potwierdzające legalny pobyt, które miałyby postać zbliżoną do kart pobytu lub innych zaświadczeń pobytowych. Mają prawo z Polski wyjeżdżać, ale nie na dłużej niż miesiąc. W praktyce jednak zdarza się, że osoby, które wyjechały z powrotem do Ukrainy, np. odwiedzić rodzinę albo załatwić ważne formalności, mają problem z ponownym wjazdem. Straż Graniczna sprawdza m.in. dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy z Polską.