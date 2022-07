Prezydent Sandu podziękowała Polsce za wsparcie w drodze do Unii Europejskiej. Podkreśliła, w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie, że oba nasze kraje muszą zjednoczyć wysiłki, aby pokój zwyciężył.

W czwartek prezydent Mołdawii przebywa z wizytą w Warszawie, gdzie spotkała się m.in z prezydentem Andrzejem Dudą. Podczas wypowiedzi dla mediów po spotkaniu prezydent Duda pogratulował uzyskania przez Mołdawię statusu kandydata do UE decyzją Rady Europejskiej z 23 czerwca br. i podkreślił, że dla Polski to ważna i radosna wiadomość.

Duda zaznaczył, że zwycięstwo Sandu w wyborach prezydenckich i zwycięstwo jej proeuropejskiej partii w wyborach parlamentarnych w 2021 pokazuje, że "demokratyzacja Mołdawii i dojrzewanie społeczeństwa obywatelskiego jest w tym kraju faktem". Prezydent podkreślił, że Polska "stara się pomagać Mołdawii, oferując wsparcie ekspertów, a także oferując pomoc finansową i materialną, by wesprzeć proces trudnych reform" w tym kraju. Jak stwierdził, fakt otrzymania przez Mołdawię i Ukrainę statusu państw kandydackich do UE jest "aktem doniosłym i niezwykle ważnym, choć stanowi tylko wstępny krok". "Najbardziej będziemy się cieszyć, kiedy razem z panią prezydent będziemy mogli się radować tym, że Mołdawia będzie pełnym członkiem Unii Europejskiej" - oświadczył. "Wierzę w to głęboko, że to nastąpi" - dodał.

"Dzisiaj oba nasze państwa są w trudnej sytuacji - Mołdawia, jak wiemy, w szczególnie trudnej: nie tylko graniczy z Ukrainą, która jest w straszliwej opresji, poddana agresji rosyjskiej, ale także ma część terytorium tak zwanego Naddniestrza, które, można śmiało powiedzieć, że jest zbuntowaną rosyjską enklawą; to jest ogromny problem, z którym Mołdawia i jej demokratycznie wybrane władze na co dzień się borykają" - mówił Duda.

Prezydent przypomniał też, że w czasach sowieckich mołdawska gospodarka była uzależniona od Rosji, co pozostaje problemem do dziś. "Staramy się tutaj wspierać, ale mamy świadomość, że sytuacja jest bardzo trudna i o tym też rozmawialiśmy" - powiedział. "Jest absolutnie zasadne, żeby cała europejska wspólnota, widząc właśnie w Mołdawii ten kraj, którego społeczeństwo w absolutnie zasłużony sposób aspiruje do Unii, udzieliła wsparcia od nas - państw Unii Europejskiej, które są dzisiaj w lepszej sytuacji materialnej, niż społeczeństwo i państwo mołdawskie. Także i Polska jest oferentem tego wsparcia" - mówił Duda.

Jak dodał, mimo trudnej sytuacji międzynarodowej wizyta prezydent Sandu w Warszawie jest radosna, gdyż m.in. upamiętnia 30-lecie wzajemnych stosunków dyplomatycznych. Podkreślił, że ostatni czas jest okresem bardzo dobrej współpracy polsko-mołdawskiej. "Mamy nadzieję, że będziemy ją kontynuowali, nie tylko aż do szczęśliwego przyjęcia Mołdawii do Unii Europejskiej, ale także i oczywiście później, gdy będziemy w Unii razem" - zaznaczył.

Także prezydent Sandu nawiązała w swojej wypowiedzi do faktu, że jej wizyta przypadła w 30. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Mołdawii. "Cieszę się, że ostatnio udało nam się ożywić kontakty" - podkreśliła i dodała, że oba kraje są zainteresowane "pogłębieniem współpracy".

"Zarówno my jak i wy wiemy dobrze, że nie jest łatwo, ale wybieramy spełnienie dobrosąsiedzkiego obowiązku (wobec Ukrainy) bycia ludźmi" - powiedziała prezydent Mołdawii. Wyraziła smutek, że jej wizyta odbywa się w dramatycznym kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie. "Ludzie umierają codziennie na wojnie" - mówiła prezydent Mołdawii, nawiązując do czwartkowego ataku rakietowego w Winnicy. Sandu podkreśliła, że Mołdawia od początku potępiała wojnę, a jej obywatele, podobnie jak Polacy, otworzyli domy jak i serca dla Ukraińców. "Oba nasze kraje muszą zjednoczyć wysiłki, by pokój zwyciężył" - oświadczyła.

Prezydent Mołdawii powiedziała też, że wojna w Ukrainie miała ogromny wpływ na gospodarkę jej kraju, doświadczonego także pandemią i kryzysem na rynku paliw.

"Chciałabym podziękować władzom i obywatelom za wsparcie, które Republika Mołdawii otrzymała w celu złagodzenia tego kryzysu" - mówiła Sandu. Jak przypomniała, 4 marca Mołdawia złożyła wniosek o przystąpienia do UE, a 23 czerwca otrzymała status kraju kandydującego. "Dziękujemy za wspieranie nas na tej drodze" - zaznaczyła.

Oceniła jednocześnie, że dzięki statusowi kraju kandydującego do UE, "pomimo niespotykanych wyzwań, z którymi mamy obecnie do czynienia, możemy modernizować nasz kraj i możemy liczyć na wsparcie Wspólnoty Europejskiej w tym procesie". "UE jest najbardziej udanym projektem pokoju w naszej dotychczasowej historii" - podkreśliła Sandu i zapewniła, że jej kraj "zamierza być czynnikiem stabilizacji, dobrobytu oraz afirmacji europejskich wartości w naszym regionie".