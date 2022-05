Resort finansów z rezerwą podchodzi do tych propozycji i przypomina, że janosikowe co do zasady płacą samorządy o „ponadprzeciętnych dochodach podatkowych”. Wskazuje też, że liczba Ukraińców w Warszawie (i nie tylko) może się dynamicznie zmieniać, co utrudni szacunki liczby mieszkańców. Podkreśla, że przebywający u nas uchodźcy przemieszczają się na terenie Polski albo z niej wyjeżdżają. Ministerstwo dodaje również, że pobyt Ukraińców w części jest finansowany przez budżet państwa . – Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają obywatele Ukrainy, otrzymują wsparcie finansowe – przekazało.