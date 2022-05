Krasnosielski i Martynow rządzą terytorium, na którym Rosjanie dokonali pod koniec kwietnia co najmniej kilku prowokacji, uznanych przez zachodnie służby wywiadowcze za „operacje pod obcą flagą” uzasadniające albo wzmocnienie obecności rosyjskiej, albo atak na Mołdawię. Po tym wszystkim doszło do sytuacji bezprecedensowej. Jak wynika z informacji DGP, Oleg Serebrian – mołdawski wicepremier odpowiedzialny za reintegrację (czyli kontakty z Naddniestrzem) i Dorin Recean – doradca prezydent Mołdawii Mai Sandu spotkali się z Krasnosielskim w miejscowości Varnița, o którą trwa spór między Kiszyniowem i Tyraspolem, aby… odnowić kontakty i wymienić opinie. Wszystkiemu uważnie przyglądała się OBWE, a jak przekonują nasi informatorzy – całe spotkanie było dyskretnie wspierane przez Polaków, którzy obecnie przewodzą pracom organizacji. Serebrian, Recean i Krasnosielski nie poruszali tematów trudnych, czyli reintegracji. Dyskutowano o bezpieczeństwie, a wola polityków, aby deeskalować napięcie, mówi bardzo wiele o tym, jakiej natury jest obecny konflikt wokół Naddniestrza. Jak przekonują nasi rozmówcy – Rosja, która dotuje quasi-państwo kwotą rzędu miliarda dolarów rocznie, zamierza dokonać jego anszlusu i przejąć nad nim pełną kontrolę. Obecne elity są prorosyjskie. Ale z ambicjami do poszerzania swojej autonomii i grania na jak najszerszym polu – nazwijmy to umownie – „wolności” od patrona. Kreml z kolei postrzega Naddniestrze podobnie jak Białoruś. Jako klienta, który sporo bierze, ale nie daje wystarczająco dużo od siebie. W sytuacji wojennej klientelizm Krasnosielskiego to dla Rosji za mało. Jak przekonywali w rozmowie z DGP dobrze sytuowani mieszkańcy Naddniestrza pracujący w strukturach parapaństwa, normą w Tyraspolu lub Benderach jest posiadanie kilku paszportów – Rosji, Ukrainy, Cypru czy Mołdawii – i orientowanie się nie tylko na Wschód. W tym sensie Putin może być zainteresowany oczyszczeniem atmosfery i ustaleniem pełnej kontroli nad dekadenckimi separatystami, którym zachciało się rozjeżdżać po świecie, zamiast żyć w „Nowym Jorku lewego brzegu Dniestru” – Tyraspolu. Putinizacja Naddniestrza to z kolei niebezpieczeństwo dla Mołdawii, ukraińskiego, wielonarodowego Budziaku i Odessy. W tym kontekście pełnienie przez Polaków w OBWE roli brokera dyskretnych spotkań pomiędzy politykami, których nazwiska nic nie mówią światu – ma głęboki sens. Spowolnienie kolejnego zaboru lub jego powstrzymanie jest grą o wysoką stawkę. Umocnienie Rosji w Naddniestrzu to egzystencjalne ryzyko dla Mołdawii, osłabienie Rumunii i całej południowo-wschodniej flanki NATO.