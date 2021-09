Silna produkcja u progu nowej rewolucji przemysłowej

Bydgoszcz to miasto o ugruntowanych tradycjach przemysłowych. Silny i wciąż rozwijający się w oparciu o nowoczesne technologie sektor produkcyjny zatrudnia niemal połowę wszystkich osób pracujących w mieście, zaś industrialna przeszłość Bydgoszczy stanowi ważny kontekst dla tworzenia współczesnego klimatu gospodarczego miasta. Lokalna gospodarka opiera się na takich branżach, jak: elektromaszynowa, środków transportu, narzędziowa i przetwórstwa tworzyw polimerowych, zbrojeniowa, elektroniczna, telekomunikacyjna czy spożywcza, a bydgoskie przedsiębiorstwa z sukcesem operują na europejskich i światowych rynkach, dołączając do grona liderów w swoich branżach. Można do nich zaliczyć np. takie firmy, jak: Pesa Bydgoszcz, Abramczyk, Immobile Group, Belma czy Projprzem. Walory inwestycyjne miasta są doceniane nie tylko przez polskich, lecz także przez wielu zagranicznych inwestorów, jak m.in.: Unilever, Nokia Corporation, Tyco Electronics (grupa TE Connectivity), Neupack czy SPX Flow Technology. Dodatkowo, rozwój i umiędzynarodowienie sektora aktywnie wspierają działania Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego.

Przemysł 4.0, innowacyjne rozwiązania, nowe technologie – to napędza dziś bydgoskie firmy, które chcąc dalej wzmacniać swoją konkurencyjność na rynku, inwestują nie tylko w rozwój infrastruktury, lecz także w zasoby kadrowe, gdzie potrzebne są bardzo różnorodne kompetencje. Sprzyjający klimat biznesowy, kapitał ludzki i ogromny potencjał gospodarczy przyczyniają się do rozwoju bydgoskich przedsiębiorstw, które śmiało wkraczają w erę nowej rewolucji przemysłowej.

Rosnący rynek magazynowo-logistyczny

Mocny sektor produkcyjny, dynamicznie rosnąca branża e-commerce, jak i dogodna lokalizacja miasta wraz z rozbudowywaną siecią dróg ekspresowych, sprzyjają także rozwijaniu się w mieście rynku magazynowo-logistycznego, który dziś odgrywa ogromną rolę w gospodarce regionu. Centralne umiejscowienie Bydgoszczy na mapie Polski, dostęp do międzynarodowego lotniska, dobre skomunikowanie z portami morskimi w Gdańsku i Gdyni oraz dużymi ośrodkami gospodarczymi, jak Berlin czy Wrocław – to istotne czynniki przemawiające na korzyść miasta w perspektywie wyboru tej lokalizacji przez inwestorów z sektora magazynowo-logistycznego. Na wzrost atrakcyjności Bydgoszczy jako centrum logistycznego wpływa także budowa ważnych dróg ekspresowych: będącej w realizacji trasy S5 i planowanej S10, które połączą Wybrzeże ze Śląskiem oraz Warszawę ze Szczecinem.

W ciągu ostatnich lat zasoby nowoczesnych powierzchni produkcyjno-magazynowych dynamicznie wzrosły i obecnie zajmują ok. 460 000 m2, a w budowie i na etapie planowania pozostaje jeszcze

ok. 350 000 m2 parków magazynowych o wysokim standardzie. Dedykowana oferta inwestycyjna sprawia, że Bydgoszcz została już dostrzeżona przez międzynarodowych deweloperów i prezentuje wciąż duży potencjał w kontekście uruchamiania kolejnych inwestycji w nowoczesne powierzchnie produkcyjno-magazynowe czy w zakresie wynajmu istniejących już obiektów.

Potencjał bydgoskiego rynku potwierdza m.in. firma Panattoni. W ciągu ostatnich pięciu lat deweloper dostarczył tu ponad 200 000 m2, zarówno w ramach własnych parków, jak i inwestycji BTS, m.in. dla gigantów handlu detalicznego. — Bydgoszcz to najważniejszy ośrodek magazynowy Kujaw – regionu, który pod względem popytu na nowoczesną powierzchnię magazynową dogania tzw. Wielką Piątkę: rynek poznański, warszawski z okolicami stolicy, górnośląski, wrocławski oraz Polskę Centralną. Probiznesowa postawa lokalnych organizacji i władz pozwoliła wielu inwestorom odkryć ogromny potencjał tej lokalizacji, zarówno dla działalności krajowej, jak i międzynarodowej. Bydgoszcz to nie tylko doskonałe połączenia drogowe z ośrodkami w kraju i Europie, ale także strategiczne szlaki kolejowe i międzynarodowe połączenia lotnicze – zwraca uwagę Andrzej Spiesz, Development Director w Panattoni.

Nowoczesne usługi, biura i technologie

Bydgoszcz znajduje się w gronie ważnych lokalizacji w Polsce także dla inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych. W „mieście otwartym na outsourcing” działa ok. 60 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D, a liczba miejsc pracy w tym sektorze obecnie przekracza już 11 500, z czego ponad 80% generują usługi IT, tworząc silną lokalną specjalizację. Coraz prężniej działają tu także centra finansowo-księgowe oraz contact centre. Główni przedstawiciele sektora w mieście rozwijają specjalistyczne procesy biznesowe i realizują projekty dla największych, globalnych firm IT, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych czy automotive, potwierdzając najwyższy poziom świadczonych usług i kompetencji bydgoskich kadr.

Duża koncentracja firm informatycznych obrazuje również rolę Bydgoszczy w ogólnopolskim zestawieniu ośrodków IT, plasując miasto w ścisłej czołówce lokalizacji wybieranych przez globalne firmy technologiczne. Dowodem na to są chociażby istniejące w Bydgoszczy centra usług takich korporacji jak np.: Atos, Nokia, Asseco czy Sii. Coraz więcej podmiotów z branży IT, zdobywa międzynarodowe wyróżnienia za najwyższy poziom dostarczanych produktów i usług, a bydgoscy specjaliści uczestniczą w pracach przy tak prestiżowych projektach, jak np. obsługa IT Igrzysk Olimpijskich.

Potencjał miasta doceniła m.in. firma GlobalLogic: — Dynamicznie rozwijająca się Bydgoszcz stanowi idealne miejsce dla GlobalLogic, tak ze względu na charakter prowadzonej działalności, jak i realizowaną strategię rozwoju. Funkcjonowanie lokalizacji w mieście pozwala nam blisko współpracować z pomysłowymi, ambitnymi i niezwykle utalentowanymi inżynierami z regionu, a także rozpoczynającymi karierę zawodową, młodymi specjalistami IT. Z ich pomocą możemy lepiej odpowiadać na potrzeby partnerów biznesowych, oferując kompetencje techniczne oraz niezbędną w realizacji zaawansowanych projektów technologicznych kreatywność.

Perspektywa dalszego rozwoju branży IT w Bydgoszczy związana jest obecnie m.in. z dynamicznym wzrostem rynku e-commerce, rozwijaniem technologii 5G, narzędzi chmurowych, przemysłu 4.0, rozwiązań smart city, automatyzacji czy możliwością współpracy z różnymi sektorami i branżami. Z usług i produktów dostarczanych przez obecne w mieście firmy IT chętnie korzysta np. lokalny sektor produkcyjny. Taki zrównoważony rozwój, oparty na synergii kompetencji, jest często powodem decyzji międzynarodowych podmiotów o rozwijaniu właśnie w Bydgoszczy swoich kluczowych operacji biznesowych.

Na dynamiczny wzrost lokalnego sektora BPO/SSC w szybkim tempie odpowiedział także rynek nowoczesnych powierzchni biurowych, których aktualne zasoby przekroczyły już 130 000 m2. Nowe biurowce przyciągają wysokim standardem wykończenia, lokalizacją w centrum miasta, łatwym dostępem do komunikacji publicznej, a także licznymi udogodnieniami technologicznymi czy możliwością zaaranżowania powierzchni według indywidualnych oczekiwań. Ponadto, w mieście dostępne są także powierzchnie typu flex office, które stanowią istotne wzbogacenie oferty biurowej w Bydgoszczy i zapewniają doskonałą alternatywę przy wyborze miejsca działalności zarówno dla nowych inwestorów, rozważających tę lokalizację, jak i obecnych w mieście przedsiębiorców czy start-upów.

Atrakcyjna oferta inwestycyjna

Przedsiębiorcy poszukujący dogodnej lokalizacji mogą liczyć w Bydgoszczy na różnorodną ofertę terenów inwestycyjnych. Do sprzedaży w granicach miasta przeznaczone są rozległe obszary (ok. 150 ha), zlokalizowane w niewielkiej odległości od międzynarodowego portu lotniczego oraz zapewniające dostęp do dróg krajowych i transportu kolejowego. Oprócz działek typu greenfield, Bydgoszcz oferuje także tereny typu brownfield, z gotowymi halami magazynowo-produkcyjnymi. Oferowane działki są wyposażone w infrastrukturę drogową i techniczną oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tak aby potencjalny inwestor mógł skoncentrować się wyłącznie na wyborze odpowiadającej mu nieruchomości. Wygodnym źródłem informacji dla przedsiębiorców w tym zakresie jest prowadzona przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego i stale aktualizowana internetowa baza ofert inwestycyjnych (www.zainwestuj.bydgoszcz.pl), która zawiera dostępne tereny i obiekty o różnej wielkości oraz przeznaczeniu.

Sprawną i efektywną realizację procesów inwestycyjnych w mieście kompleksowo wspiera Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (BARR). To spółka miejska, która oferuje profesjonalną obsługę inwestycji w formule „one stop shop” oraz pomoc w ramach tzw. opieki poinwestycyjnej. W BARR inwestor może liczyć m.in. na wsparcie w wyszukaniu odpowiedniego terenu lub powierzchni biurowej, uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych czy aplikowaniu o dostępne w mieście zachęty inwestycyjne w postaci np. zwolnień z podatku od nieruchomości czy instrumentów wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy uzyskują też w Agencji pomoc przy ubieganiu się o dostępne fundusze na rozwój swojej działalności, a ponadto mają szansę uczestniczyć w giełdach kooperacyjnych lub korzystać z licznych szkoleń i warsztatów biznesowych, również w formule online.

Rozwój w duchu „work-life balance”

Najważniejszym czynnikiem zarówno dla rozwoju biznesu, jak i całego miasta pozostają ludzie – stąd też ocena jakości życia odgrywa coraz większą rolę w procesie dalszego rozwijania inwestycji. Bydgoszcz, jako „butikowa” lokalizacja, czyli duże miasto pozbawione wielu niedogodności charakteryzujących wielkie metropolie, staje się atrakcyjna dla kolejnych utalentowanych specjalistów, którzy mają tu szansę na rozwój kariery w duchu idei „work-life balance”. Bydgoszcz to miasto harmonii i równowagi, dbające o naturę i stale inwestujące, by stawać się coraz bardziej przyjaznym miejscem dla mieszkańców i dla ludzi biznesu – z atrakcyjną ofertą kulturalną, mieszkaniową i edukacyjną, z ciekawymi miejscami do aktywnego wypoczynku, spędzania czasu z bliskimi oraz realizowania swoich pasji.

Mieszkańcom i gościom Bydgoszcz oferuje liczne tereny zielone, w tym: zadbane miejskie parki, kompleksy leśne, urokliwe przestrzenie położonej w sercu miasta Wyspy Młyńskiej czy odzyskujące swój dawny blask planty nad Starym Kanałem Bydgoskim. Zdrowego relaksu i pozytywnej energii zaczerpnąć można także nad brzegami przepływającej przez centrum rzeki Brdy. Obok tętniących życiem głównych ulic i placów, w Bydgoszczy można odnaleźć wiele cichych, bocznych uliczek i zaułków, oferujących nietypowe, a zarazem klimatyczne miejsca. To tu odnaleźć można alternatywne kawiarnie, niewielkie puby z lokalnym browarem, restauracje serwujące przysmaki z różnych zakątków świata, secesyjną architekturę pośród kojących dźwięków melodii płynących z okien zabudowań bydgoskiej dzielnicy muzycznej, nietuzinkowe muzea czy zabytki hydrotechniki, związane z przemysłową historią miasta, a nawet pełen regionalnych wyrobów bydgoski frymark. Takie miejsca, a przede wszystkim ludzie, których można tu spotkać, tworzą niepowtarzalny klimat Bydgoszczy. Warto go choć na chwilę spróbować i dać się zauroczyć tym miastem, by do niego wracać, a nawet przywiązać się na dłużej.

Sprawdź bazę ofert inwestycyjnych w Bydgoszczy: www.zainwestuj.bydgoszcz.pl