Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau weźmie dzisiaj udział w Brukseli w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych. Tematem rozmowy szefów dyplomacji 27 państw członkowskich ma być odpowiedź UE na uwięzienie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Nasze źródło w MSZ podkreśla, że Polska spodziewa się dzisiaj „przynajmniej politycznej decyzji dotyczącej sankcji”. – To jest proces, który wymaga dokładnego opracowania w szczegółach, ale ta Rada może już podjąć decyzję kierunkową w tym zakresie – słyszymy. Byłby to drugi pakiet obostrzeń nałożony w związku ze sprawą rosyjskiego opozycjonisty. W zeszłym roku Wspólnota zamroziła aktywa oraz zakazała wjazdu sześciu osobom odpowiedzialnym za otrucie Nawalnego w sierpniu zeszłego roku. Po aresztowaniu Nawalnego 18 stycznia długo nie było jednak jasne, czy tym razem UE również odpowie sankcjami . Klimat wokół Rosji zmienił się po wizycie szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella w Moskwie, w czasie której rosyjskie władze zdecydowały o wydaleniu trzech europejskich dyplomatów. Borrell, który po powrocie do Brukseli był szeroko krytykowany, sam negatywnie ocenił efekty swojej podróży. I zaczął mówić otwarcie o sankcjach, w tym o użyciu nowego systemu sankcyjnego stworzonego właśnie jako odpowiedź na łamanie praw człowieka w krajach trzecich. Dzisiaj może on zostać użyty po raz pierwszy.

Polska obawia się jednak, że po nałożeniu sankcji na Rosję sprawa zostanie uznana w UE za zamkniętą. – Unia Europejska powinna podejść do sprawy Nawalnego w kontekście całej polityki wobec Rosji, a nie tylko ograniczać się do jednej decyzji dotyczącej sankcji. Nie chcemy, by sprawa zamknęła się na pięciu czy dziesięciu osobach, na które zostaną nałożone obostrzenia – przekonuje źródło dyplomatyczne. Warszawa próbuje powiązać tę kwestię ze wstrzymaniem prac nad gazociągiem Nord Stream 2. Po swojej stronie ma kraje bałtyckie oraz Parlament Europejski, który wezwał do tego w styczniowej rezolucji w reakcji na aresztowanie Nawalnego po jego powrocie do kraju. Także Francja na początku lutego uznała, że sankcje to za mało i należałoby rozważyć inne opcje, w tym rezygnację z budowy Nord Stream 2. Ale w ocenie Paryża ostateczna decyzja należy do Niemiec. Tymczasem kanclerz Angela Merkel nie chce wiązać sprawy Nawalnego z Nord Stream 2.

Poza tym Berlin w sprawie kontrowersyjnego gazociągu może czuć coraz mniejszą presję ze strony Waszyngtonu.

Waszyngton może złagodzić stanowisko w sprawie gazociągu

Jak donosił w piątek Bloomberg, Stany Zjednoczone prawdopodobnie powstrzymają się od nakładania sankcji na jakiekolwiek niemieckie podmioty w związku z Nord Stream 2. Według agencji administracja Bidena szuka „możliwości zatrzymania projektu bez antagonizowania bliskiego sprzymierzeńca w Europie”. Raport dla Kongresu w tej sprawie ma zawierać tylko niewielką liczbę firm powiązanych z Rosją. Ludzie zbliżeni do sprawy powiedzieli Bloombergowi, że sekretarz stanu Antony Blinken bardzo nie chciałby brać na celownik firm i osób z krajów takich jak Niemcy, argumentując, że ważniejsze jest, aby znaleźć „dyplomatyczne rozwiązanie” i zasypać podziały spowodowane podejściem Donalda Trumpa do polityki zagranicznej – America First. Krytycy nowego podejścia Białego Domu do sankcji w związku z NS2 wskazują, że choć może ono być skierowane na zmniejszenie napięć w relacjach Waszyngtonu z Berlinem, to może zdystansować go od sprzymierzeńców takich jak Ukraina, Polska i kraje bałtyckie. Agencja pisze, że administracja Bidena poszukuje sposobu na utrzymanie presji na Rosję przy jednoczesnym budowaniu ściślejszych relacji z Niemcami sprzyjającymi NATO. A czas ucieka, bo budowa gazociągu jest na ukończeniu.

W MSZ słyszymy, że sprawa amerykańskich sankcji nie jest jeszcze przesądzona. – Dla nas istotne są rzeczywiste decyzje, jakie zostaną podjęte przez administrację amerykańską, a nie to, co publikują media. Takie doniesienia pojawiają się w prasie od kilku tygodni. Dyplomacja niemiecka usiłuje rozmiękczyć sprawę i to, co pojawia się w mediach, jest tego wynikiem – słyszymy.