‒ Samorządy przekraczają swoje kompetencje. Uprawnienia do prowadzenia polityki zagranicznej ma w Polsce rząd i prezydent ‒ komentuje te zapowiedzi europoseł PiS Witold Waszczykowski. Rząd odbiera tego rodzaju działania jako próbę podważania jego kompetencji w zakresie wprowadzania funduszy unijnych w Polsce (dziś rząd wdraża ok. 60 proc. całej puli w ramach programów krajowych, a samorządy pozostałe 40 proc. w ramach RPO). Można usłyszeć tłumaczenie, że obecny system został powstał jeszcze w czasie pierwszego rządu PiS i nie był do tej pory zmieniany, mimo różnych ekip przy władzy. Do tego pieniądze unijne są w Polsce wydawane bardzo dobrze, bez nieprawidłowości, co jest doceniane także w Brukseli. Próba zmiany mogłaby się odbić niekorzystnie na skuteczności wydawania unijnych funduszy i z tego powodu nie są wskazane żadne istotne zmiany.