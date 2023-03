1 marca ruszył tzw. autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oznacza to, że osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostaną automatycznie zapisane do programu. Jeśli nadal nie chcą oszczędzać w PPK, muszą do 31 marca ponownie złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji.

W programie wp.pl prezes PFR przekazał, że obecnie jest ponad 2,5 mln osób w PPK. "Nie ukrywam, że jak wdrażaliśmy 3 lata temu PPK, liczyliśmy na większą partycypację, ale trafiliśmy na bardzo trudny okres. Niska partycypacja była wśród służby zdrowia, nauczycieli oraz małych i średnich firm, natomiast jeśli chodzi o większe firmy, to często partycypacja przekracza 50 proc. Są firmy, gdzie wynosi 70 proc." - powiedział Borys.

"Liczę, że w tym roku zbliżymy się do ok. 3,5 mln uczestników, przekroczymy ponad 20 mld zł aktywów w PPK. Wierzę, że w tej dekadzie program naprawdę stanie się powszechny i będziemy mieli 6 mln, ponad 50 proc. partycypacji, na czym nam zawsze zależało" - podkreślił prezes PFR.

Jak przekonywał, PPK są innym systemem niż OFE. "Jest to w pełni prywatny system, pieniądze są na naszym prywatnym rachunku PPK. W przeciwieństwie do OFE, możemy je w każdej chwili wypłacić. Oczywiście wtedy tracimy część zachęt i zwolnienie podatkowe, ale absolutnie to są nasze prywatne oszczędności" - zaznaczył Borys.

Podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mają możliwość obniżenia składki do 0,5 proc.) i 1,5 proc., które wpłaca pracodawca.

Na rachunek uczestnika PPK trafiają także dopłaty od państwa: jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł).

Autozapis dotyczy pracowników w wieku 18 - 55 lat. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do programu, powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. (PAP)

