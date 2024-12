Mylne wrażenie

Na witrynach sklepowych drogerii Löy przed świętami pojawiły się plakaty informujące, że trwa wyprzedaż ostatnich egzemplarzy luksusowych perfum marki Dyspnée. Szczególną uwagę zwracają złote napisy informujące, że akcja trwa tylko przez pierwszy tydzień grudnia. W rzeczywistości plakaty pojawiły się już w ostatnim tygodniu listopada, a perfumy Y były nadal oferowane przez drogerię po zakończeniu akcji marketingowej.

W ten sposób mogło dojść do wprowadzenia konsumentów w błąd co do dostępności produktu. A to jest zakazane na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 5 ust. 3 pkt 1 u.p.n.p.r. Konsumenci zostali też wprowadzeni w błąd co do czasu trwania akcji. Takie z kolei działania mogą zostać uznane przez UOKiK za jedną z praktyk handlowych z czarnej listy. Są one uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach – polegają na fałszywym twierdzeniu, że produkt będzie dostępny jedynie przez bardzo ograniczony czas.