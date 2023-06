Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z Pierwszej Strony" jest Miłosz Kurzawski Członek Zarządu Autopay Mobility.

Samochód najczęściej wybieramy do podróży powyżej 5 km. Aż 61 proc. badanych wykorzystuje auto w przypadku podróży na odcinkach 6 do 10 km, to mniej więcej wygląda podobnie dla dłuższych odcinków. Jeżeli mówimy o 20,100 kilometrach czy powyżej 100 km, to faktycznie już ponad 60 proc. respondentów zdecydowanie preferuje samochód. Największa różnica jest w tych podróżach krótszych, poniżej 3 km czy do 2 km. Tam zdecydowana większość, bo ponad połowa ankietowanych idzie. Spora też część, bo 1/5 wybiera rower, hulajnogę – mówi Miłosz Kurzawski.

Mogłoby się wydawać, że najczęściej podróżujemy samochodem na wakacje czy na wyjazdy weekendowe. Jest zupełnie odwrotnie, ponieważ 2/3 respondentów, deklaruje, że samochodem najczęściej jeździ po to, żeby załatwić codzienne sprawy. Jeździmy po zakupy, jeździmy do urzędu, jeździmy do szkoły czy też 40 proc. jeździ do pracy. Natomiast poniżej 40 procent ankietowanych wybiera samochód jako środek transportu na wypoczynek, na wyjazd wakacyjny czy weekendowy - dodaje Kurzawski.