Kolekcja

Kolekcje instytucjonalne to są kolekcje tworzone przez instytucje publiczne. W naszym przypadku kolekcja ma publiczny charakter, choć nie jesteśmy instytucją publiczną typu muzeum czy galerią miejską – mówi Kamila Bondar.

Reklama

Moment powstawania tych kolekcji publicznych w Polsce jest istotny. Kiedy zapadła decyzja o tworzeniu kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, to był koniec lat 90. Fundacja oficjalnie działa od roku dwutysięcznego, wtedy tych zbiorów nie było i nie były tworzone. Był to czas, w którym bardzo wzrosło zainteresowanie polską sztuką. Polscy artyści byli wówczas przedmiotem zainteresowania rynku międzynarodowego. Polskie galerie zaczęły jeździć na międzynarodowe targi sztuki. A zbiory tutaj lokalnie nie były tworzone. Myślę, że to był jeden z czynników, który wpłynął na decyzję o rozpoczęciu budowy naszego zbioru – dodaje Bondar.

Interesuje nas sztuka najnowsza. Najczęściej do naszej kolekcji trafiają pracę artystek i artystów, które powstały w ostatnich latach. Skupiamy się na młodszym pokoleniu. Chociaż ta kategoria młodego artysty to bardzo umowna rzecz. Nie chodzi o wiek, tylko moment w dojrzałości danej osoby, moment w karierze artystycznej. Czasami wracamy do artystek i artystów dojrzałego, starszego pokolenia, które z jakiegoś powodu zostały pominięte zbiorze – komentuje Kamila Bondar.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty “DGPtalk Z Pierwszej strony” znajdziecie także w serwisach: Spotify, Apple Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!