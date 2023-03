Ile dzieci w Polsce leczy się psychiatrycznie?

Jak zorganizowana jest psychiatria dziecięca?

Dlaczego dzieci trafią do szpitala psychiatrycznego?

Wydawałoby się, że proste pytanie, ale oczywiście wbrew pozorom bardzo skomplikowane i można odpowiedzieć na paru poziomach. Pierwszy byłby taki, że dzieci trafiają do szpitali psychiatrycznych również dlatego że jest mało możliwości innego lepszego leczenia. W Polsce mamy do czynienia z pozostałościami dziewiętnastowiecznej psychiatrii, to znaczy takiej w której przez całe lata większość środków szła do oddziałów psychiatrycznych. Około 70% środków na psychiatrię dziecięcą, młodzieżową pochłaniały oddziały psychiatryczne, ale to w praktyce oznaczało gigantyczne niedobory, braki i trudności z dostępem do specjalistów, którzy nie byliby w tych tychże oddziałach. Mamy do czynienia z taką strukturą, która jest odwrócona to znaczy, że jest dosyć trudno uzyskać wsparcie blisko swojego miejsca zamieszkania, trudno znaleźć specjalistę psychoterapeutę, psychologa, który za darmo w ramach NFZ-tu pracowałby z dziećmi i młodzieżą. Można powiedzieć, że gdyby nie to, to znacznej części przyjęć do szpitali psychiatrycznych można by uniknąć – mówi Krzysztof Szwajca.

W Polsce mamy bardzo mało psychoterapeutów. Wprawdzie ta liczba jest trudna do obliczania, ponieważ nie mamy w Polsce regulacji tego zawodu, nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty więc w zasadzie każdy może powiedzieć, że jest psychoterapeutą. Mniej więcej w przeliczeniu na liczbę ludności, mówię tutaj w ogóle o psychoterapii nie tylko o psychoterapii dziecięco-młodzieżowej mamy gdzieś 8, 10 razy mniej psychoterapeutów niż kraje Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone – dodaje Szwajca

Poważnym źródłem gorszego samopoczucia i szczególnie poważnym źródłem wzrostu liczby zaburzeń depresyjnych, niezadowolenia z siebie jest intensywne życie młodzieży w sieciach społecznościowych. Ucieczka w internet, pewne sposoby realizacji swoich potrzeb za pomocą zupełnie nowych mediów to jest coś co się zmieniło w ostatnich latach. Od kilku lat mamy do czynienia z dziećmi i z młodzieżą którzy w zasadzie od urodzenia żyli z internetem szerokopasmowym, dorastali z telefonem komórkowym, mieli konta na portalach społecznościowych, nie pamiętają innej rzeczywistości. To jest poważna zmiana kulturowa – tłumaczy Krzysztof Szwajca.

Krzysztof Szwajca doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, związany z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM w Krakowie.

