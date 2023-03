Jak zachować się bezpiecznie w internecie?

Co to jest bezpieczeństwo w sieci?

Z jednej strony ten wynik mówi nam o tym, że jest dosyć duża świadomość Polaków na temat niebezpieczeństwa w sieci a z drugiej strony jest to troszeczkę przerażające, że w zasadzie na każdym kroku czyha na nas niebezpieczeństwo – mówi Mateusz Wantoch-Rekowski.

W zasadzie niebezpieczeństwo w sieci może nas dotknąć codziennie w różny sposób. (…) Najczęściej stosowanym sposobem wyłudzenia naszych danych poufnych jest „phishing” czyli wiadomość, która ma na celu wyłudzić nasze dane osobowe, numery kart kredytowych, numer PESEL – dodaje Mateusz Wantoch-Rekowski.

Malware to jest aplikacja, program bądź część kodu, które infekuje nasze urządzenie może być to komputer może być to telefon komórkowy a może być to tablet. Najczęściej o objawia się to tym, że nasz komputer działa wolniej, poprzez wykorzystywane zasoby przez ten program, może być to natłok denerwujących reklam, może objawiać się to tym, że na system się zawiesza – komentuje Mateusz Wantoch-Rekowski.