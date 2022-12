Mobilna rewolucja – bardziej biznes, czy zmiany społeczne?

– Jak smartfon stał się częścią naszego życia, jest postrzegany jako takie rewolucyjne osiągnięcie, że chyba wiele osób, tak na co dzień, nie postrzega tego do końca jako biznesu tylko jako coś bez czego nie możemy żyć na codzień. Bez wątpienia skala rozwoju tego biznesu mobilnego jest gigantyczna. Z okazji 10-lecia naszej firmy postanowiliśmy spojrzeć wstecz, zobaczyć co działo się na rynku dokładnie 10 lat temu. Dzięki danym udostępnionym nam przez Kantar Public mogliśmy prześledzić, jak przez 10 lat zmieniał się rynek i zmieniało się posiadanie sprzętu elektronicznego jaki mieliśmy w domu. Rzeczywiście, pewnie większość z nas zapytana, co 10 lat temu się wydarzyło, nie pamiętałaby, że smartfonów tak naprawdę nie było. Był to luksus. To były czasy mniej więcej Iphone 3 i w tamtym okresie 2012 roku takiego prawdziwego smartfona miało zaledwie 5% Polaków. Zdecydowanie większość z nas , bo ponad 82 % miała wtedy takie klasyczne telefony komórkowe z klawiaturą, które służyły głównie do wysyłania wiadomości, dzwonienia, ewentualnie do grania w słynnego węża – mówi Anna Kozłowska-Pietraszko.

Reklama

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Anna Kozłowska-Pietraszko – dyrektor komunikacji w Digital Care.