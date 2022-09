Molestowanie w miejscach publicznych

– Kampanię, która zwraca uwagę na molestowanie w miejscach publicznych prowadzimy, aby jak najwięcej ludzi nauczyło się, jak reagować w sytuacjach gdy doświadczamy, bądź jesteśmy świadkami, świadkiniami molestowania w przestrzeni publicznej. Kampania ma też drugą nogę tzn. chcemy nagłaśniać sam problem, chcemy pokazywać, jak duża jest skala tego problemu, a badania pokazują, że skala jest faktycznie przerażająca – mówi Joanna Gzyra-Iskandar.

– Zachowania takie nie uchodzą, ale wciąż się dzieją. To jest sedno tego problemu. Bardzo często nawet kiedy widzimy takie sytuacje, widzimy, że jakaś kobieta (bo to najczęściej kobiety są ofiarami molestowania seksualnego) jest zaczepiania, czy też doświadcza fizycznej formy molestowania to bardzo wiele osób nie wie, jak w takich sytuacjach reagować. Co mają zrobić? Czują się bezbronni. Badania IPSOS wykonane na zlecenie Loreal Paris pokazują, że w Polsce jest to aż 86% osób, które będąc świadkami, świadkiniami molestowania nie wiedziało, jaką reakcję mogą podjąć – dodaje Gzyra-Iskandar.

Joanna Gzyra-Iskandar – Koordynatorka ds. komunikacji i PR Centrum Praw Kobiet