Cześć Dziewczyny! Fundusz Wsparcia Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy

– To jest list jaki napisałyśmy my, kobiety polskie do dziewczyn z Ukrainy. Napisałyśmy w nim, że ponieważ jest sytuacja jaka jest, wiemy co możemy zrobić, bo wiemy co czujemy, wiemy co one czują. To co musimy zrobić to spróbować stworzyć im drugi dom. Taki dom, w którym będą mogły zostać tak długo jak będzie potrzebny. Zaczęło się od listu ale za tym listem idzie fundusz, który jest długofalową zbiórką na budowanie takiego domu – mówi Beata Kopyt, dyrektorka projektów społecznych w Kulczyk Foundation.

– My to przede wszystkim Kulczyk Foundation i pani Dominika Kulczyk. To była jej inicjatywa. Zaprosiła do tego przedsięwzięcia wiele kobiet, pod listem podpisało się wiele znanych nazwisk, ale są także mniej znanych, są to aktorki, przedsiębiorczynie, businesswoman. Tak naprawdę możemy mówić, że to zrobiłyśmy my – dziewczyny polskie – dodaje Kopyt.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Beata Kopyt – dyrektorka projektów społecznych w Kulczyk Foundation