UNHCR – historia, działalność

– Pierwszym naszym zadaniem była pomoc w rozwiązaniu problemu uchodźstwa po II wojnie światowej. Wtedy, przymusowo przemieszczonych osób w Europie było ok. 3 milionów. Mieliśmy na to budżet w wysokości ok. 300 tys. dolarów, implementacją tego budżetu miało zajmować się ok. 30 osób, a mandat miał być na 3 lata. Sytuacja tak się rozwinęła, że mandat musiał być przedłużany o kolejne 3 lata, aż do 2001, od kiedy to nasz mandat nie podlega już przedłużeniom i jest ważny dopóki problem uchodźstwa nie będzie rozwiązany. W obecnej sytuacji nie jest to bardzo prawdopodobne, nie jest to rychła perspektywa. Działamy od ponad 70 lat i pod swoją pieczą mamy ok. 100 mln osób. Są to uchodźcy, osoby w procedurze uchodźczej, osoby wewnętrznie przemieszczone oraz osoby dobrowolnie powracające do swoich krajów, po tym jak przestały być uchodźcami. Wszystkie państwa w Europie są sygnatariuszami Konwencji Genewskiej z 1951 roku dotyczącej statusu uchodźców, której to kustoszem jest UNHCR – mówi Rafał Kostrzyński, rzecznik polskiego Przedstawicielstwa Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)

Schronienie jak najbliżej domu

85% wszystkich uchodźców znajduje schronienie w krajach najmniej rozwiniętych. Wbrew powszechnym mniemaniom, wbrew wszelkiego rodzaju fakenewsom, rozpowszechnianym w różnych miejscach, mediach społecznościowych, Internecie, uchodźcy jeżeli już uciekają ze swojego kraju to jak najbliżej, a nie jak najdalej. Jak popatrzymy na statystyki, które kraje przyjmują najwięcej uchodźców to listę otwiera Turcja, która przyjęła uchodźców z sąsiedniej Syrii. Bardzo wysoko na tej liście jest Iran i Pakistan, które przyjmują uchodźców z Afganistanu – mówi Kostrzyński.

Rafał Kostrzyński – rzecznik polskiego Przedstawicielstwa Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).