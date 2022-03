– Mnóstwo osób, które przybywa do Polski z Ukrainy jest w olbrzymim stresie. Wiele osób w Polsce chce je przyjąć i im pomóc. Jak to zrobić? Jak pomagać uchodźcom? Na co się przygotować oraz jak się przygotować – mówi autorka "Poradnika dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy" - Katarzyna Podleska.

– Mamy ogromne porywy serca i doskonale potrafimy działać w tzw. zrywach narodowych, w obliczu tragedii. Ponownie dowiedliśmy, że jesteśmy w takich sytuacjach ponad podziałami, potrafimy się zjednoczyć i wyjść z pomocą do osób potrzebujących. Powstała jednak w mojej głowie obawa, że u wielu osób, ten poryw serca „Tak, chcę pomóc"; zgłoszę chęć swojej pomocy i gdzieś, zostanę zapisana, a potem „O jejku, co ja zrobiłam" – mówi Katarzyna Podleska Jak się przygotować za nim przyjmiemy obce osoby do domu – Zaoferowanie miejsca w swoim mieszkaniu, domu to jedna z najpraktyczniejszych form pomocy jaką możemy udzielić osobom, które są teraz krótko mówiąc bezdomne. Zastanówmy się wcześniej, który pokój, miejsce byłyby dla naszych gości najlepsze. Chodzi o miejsce gdzie miałyby choćby odrobinę intymności. Niech to nie będzie kanapa w salonie z otwartą kuchnią. Warto zaplanować przestrzeń na rzeczy przyjmowanych osób. Część osób przyjedzie z małą walizeczką, część przyjedzie z ogromnymi walizami – mówi o praktycznych aspektach pomocy Podleska. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony". Katarzyna Podleska – psycholog, terapeuta, psychotraumatolog Przeczytaj: PORADNIK DLA OSÓB GOSZCZĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY