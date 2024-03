"Wróg, śmiertelny wróg i kolega z listy" - czy tak wygląda polityczna rzeczywistość w kampaniach wyborczych. Jak przymierzyć się do zostania politykiem, od czego zacząć, na co zwracać uwagę

Jak przygotować się do kampanii wyborczej, ile trzeba uścisnąć rąk, by zdobyć mandat. Czy nieczyste zagrania są tylko w serialach o polityce, czy to codzienny chleb w kampaniach wyborczych? Jakie błędy popełniają najczęściej lokalni politycy? O tym w podkaście "Z drugiej strony" opowiada dr Sergiusz Trzeciak ekspert od spraw marketingu politycznego autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0. Czyli jak wygrać wybory?