– Chciałabym żeby każdy sobie odnalazł swój własny renesans w tej płycie. Zacznę od takiego ogólnika, ale bardzo ważnego. Jeśli chodzi o nasz Renesans jako autorów tej płyty to też myślę potrzebowaliśmy, ja zwłaszcza, wymyśliłam ten tytuł, przyszedł do mnie w połowie pisania materiału na Renesans, potrzebowałam takiej iskierki, takiej żyłki, nitki na której nawlekam kolejne koraliki, kolejne piosenki, wszystko, co jest związane z tą płytą. Ona powstawała w czasie trochę mrocznym mówiąc delikatnie, między 2019, a 2022 rokiem. Myślę, że Renesans to jest potrzeba nas wszystkich, taka indywidualna i jako ludzkości. Potrzebujemy się z tych ciemnych mroków podnieść – mówi Bela Komoszyńska.

Bela Komoszyńska – wokalistka zespołu Sorry Boys.