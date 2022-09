Reklama

Szadź – napięcie z sezonu na sezon wzrasta

– Użyłabym sformułowania, że to zło się potęguje i jest jeszcze bardziej wyrafinowane. Scenarzyści dbają o to, żeby widzowie nie znudzili się i nie dostali tego, co już dostali w pierwszym i drugim sezonie. Pojawiają się nowe postaci, nowi bohaterowie, którzy powodują, że ta sytuacja jest jeszcze bardziej zróżnicowana. Maciek będzie miał tu bardzo ważną rolę, ale nie tylko jako bohater Szadzi, ale też jako reżyser. W trzecim sezonie Maciej Stuhr jest po obu stronach, jest przed i za kamerą – mówi Anna Cieślak.

– Maciej Stuhr miał okazję reżyserować swoje serialowe dzieci w trakcie kręcenia zdjęć i to była dla mnie bardzo ciekawa przygoda, z dużą ciekawością się temu przyglądałam. To nie jest łatwa sprawa wyreżyserować dzieci, które nie są świadomymi, ukształtowanymi aktorami w taki sposób, żeby były naturalne. Dać im takie zadanie, żeby je uruchomić, a tym bardziej jeśli są to grające dzieci Maćka Stuhra w serialu – dodaje Cieślak.

Anna Cieślak – aktorka teatralna i filmowa.