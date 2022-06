Reklama

Rowan Atkinson – człowiek, który wywołuje uśmiech

Nie ma na świece człowieka, który nie kojarzyłby Rowana Atkinsona. Popularny Jaś Fasola, człowiek, który jak tylko pojawia się na ekranie wywołuje uśmiech. Wywołuje uśmiech ale czasami drażni i irytuje ale nie pozostawia obojętnym, a to jest już bardzo ważne we wszystkim, co robimy na ekranie, co robimy dla ludzi.

Człowiek kontra pszczoła

Ten Rowan Atkinson pojawia się w serialu Netflixa Człowiek kontra pszczoła. Czy aby na pewno możemy mówić o serialu? Netflix zastosował bardzo ryzykowne rozwiązanie, które wiem, że wielu się nie spodoba. Film został podzielony na 9 odcinków. Mógłby to być film kinowy, komedia trwająca około godziny 20 minut ale został podzielony na 9 odcinków i to jest serial. Dlaczego tak to zostało zrobione, mimo, że było to pomyślane jako jedna całość? Nie rozumiem tego. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli siedzimy przed ekranem i te odcinki zamieniają się jeden w następny to, co nam to przeszkadza? Oglądamy to tak, jakbyśmy oglądali film.

