Na początku grudnia 2021 ukazała się płyta "Póki co". Gościem Marcina Cichońskiego w najnowszym podcaście "DGPtalk: Mistrzowie popkultury" jest Anika Dąbrowska – wokalistka, zwyciężczyni programu "The Voice Kids" z 2019 roku.

Jak upłynęły jej ostatnie dwa lata? Dlaczego swój drugi album "Póki co" nazywa powtórnym debiutem? Czy nadal może liczyć na wsparcie Cleo, swojej trenerki z programu? Posłuchajcie!

O WYGRANEJ W PROGRAMIE "THE VOICE KIDS" I DWÓCH PŁYTACH

Ostatnie dwa lata były dla mnie niesamowite, ponieważ całe moje życie obróciło się o sto osiemdziesiąt stopni. Wygrana w programie "The Voice Kids" otworzyła mi drzwi do rozwijania siebie i swojej kariery, czyli do robienia zawodowo tego, co kocham.

To były wspaniałe dwa lata spędzone na ciężkiej pracy, ale też ogromnym szczęściu i spełnianiu marzeń. Przez ten czas wydałam dwie płyty: "Afirmację" i "Póki co". Koncertowałam, spotykałam się z fanami, miałam dużo wywiadów i różnych projektów, które pozwoliły mi zdobyć nowe doświadczenia. To był dla mnie bardzo rozwijający czas.

Szczerze mówiąc, wygrywając program, totalnie się nie spodziewałam, że czeka mnie tyle ciężkiej pracy. Myślałam, że wygląda to troszeczkę inaczej. W rzeczywistości nie jest tak kolorowo, jak się wydaje. Ale to wszystko kształtuje mnie jako człowieka i mój hart ducha – opowiada Anika Dąbrowska.

O DRUGIEJ PŁYCIE "PÓKI CO"

Moja płyta "Póki co" jest bardzo osobista. To mój drugi album, natomiast pierwszy autorski, więc można powiedzieć, że to jest taki mój drugi debiut.

To bardzo osobisty album, bo są na nim moje teksty i muzyka. Muzyka pisana oczywiście we współpracy z Liker$ Music – wspaniałymi chłopakami, którym bardzo dziękuję za pomoc.

"Póki co" opowiada historię jednej relacji, od jej początku do samego końca. Jest tam dużo emocji, uczuć. Są zarówno wesołe, jak i smutne piosenki, ale wszystko płynie prosto z serca i jest prawdziwe. Ta płyta to owoc naszej rocznej pracy i bardzo się cieszę, że można jej już dotknąć i posłuchać – mówi Anika Dąbrowska.

O ŚWIĄTECZNEJ PIOSENCE "NIEWAŻNE"

Na płycie "Póki co" jest bonusowy utwór "Nieważne". To piosenka, w sam raz na zbliżające się Święta. Powstała w czasie wakacji, bo wszystko nagrywa się i przygotowuje odpowiednio wcześniej. Jadąc na nagranie, założyłam świąteczny sweterek i poprosiłam, żeby w studio włączyć klimatyzację. Chciałam, mimo wszystko, poczuć magię Świąt, chociaż za oknem był upał ponad trzydzieści stopni [śmiech].

"Nieważne" to dla mnie wyjątkowy utwór, bo mimo, że jest typową świąteczną piosenką, niesie ważny przekaz. Z jednej strony, opowiada o tym, że są Święta, pada śnieg, dzwonią dzwonki i jedzie Mikołaj, ale ma także piękny przekaz, że trzeba cieszyć się tym, co tu i teraz i tym, że możemy być razem – podkreśla Anika.

