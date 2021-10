W niedzielę, 3 października 2021, wręczono tegoroczną Nagrodę Literacką Nike. Jej laureatem został Zbigniew Rokita, nagrodzony za "Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne. Wcześniej autor otrzymał również Nike Czytelników.

Gościem Marcina Cichońskiego w specjalnym odcinku podcastu "DGPtalk: Po stronie kultury" jest Zbigniew Rokita – reporter i redaktor, specjalizujący się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska.

Dlaczego obecne zainteresowanie medialne jest dla niego przyjemnym, ale wyzwaniem? Jakiej odpowiedzi udzielił na pytanie o narodowość w niedawnym NSP? Co oznacza dla niego "śląskość"? Posłuchajcie!

O LITERACKIEJ NAGRODZIE NIKE 2021

Na pewno jest we mnie dużo próżności, więc nie będę ukrywał, że jestem teraz jakby cały z radości. Jasne, że jestem. Choć też, jak oświadczyłem to na scenie, po prostu mnie zatkało. I to zatkanie pewnie jakoś tam dalej jest – opowiada Zbigniew Rokita.

O KSIĄŻCE "KAJŚ. OPOWIEŚĆ O GÓRNYM ŚLĄSKU"

Marzyłem sobie, że opowiem coś o Śląsku, natomiast bez żadnej pretensji do tego, żeby to wyczerpywało temat. Albo żeby w ogóle miało jakieś pretensje do tego, że to jest jedna, jedyna prawda.

Pewnie największym problemem Śląska, choć nie tylko Śląska, jest taka chęć, żeby czyjeś prawdy były te "najmojsze", jak to się mówi. A ta książka jak refren powtarza tę frazę, że to chyba jest bardziej skomplikowane.

Ta książka, krok po kroku, jest zapisem moich prób znalezienia jakichś odpowiedzi, ale też niemożności ich znalezienia i nie traktowania tej niemożności jako czegoś gorszego. Uważam, że czasem jest lepiej nie mieć odpowiedzi i się do tego przyznać, niż na siłę starać się to opisać – stwierdza Rokita.

O ŚLĄSKU I HISTORIOGRAFII

Wygodne jest to, że teraz, czyli w 2021 roku, łatwiej jest pisać chociażby o Śląsku. Dlatego, że gdybym chciał napisać moją książkę w roku 1990 czy 2000, to bym jej nie napisał albo napisał gorzej.

Dlatego, że ja się po prostu wspinam po plecach i barkach innych ludzi, którzy opracowali jakieś tematy. My przecież mamy, naprawdę świetnie zrobioną, historiografię Śląska. Nie ma takich wielkich, białych plam. Jasne, jest dużo jeszcze do ustalenia, ale zasadniczo wiemy, jak było.

Natomiast to są często publikacje, na pewno część z nich, niewychodzące w jakichś wielkich nakładach. Myślę, że to, co jest teraz istotne, co robi wiele osób i ja się też staram, to jest przekucie tego na opowieść – wyjaśnia Zbigniew Rokita.

