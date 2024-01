Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Honorata Skrzypek – Komorowicz, ekspertka kredytowa, założycielka serwisu kredytowyporadnik.pl.

Ile osób skorzystało z programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Zacznę od podsumowania Bezpiecznego Kredytu. Prawda jest taka, że wciąż jeszcze nie znamy liczby osób, które ostatecznie skorzystało z tego programu, bo procesy jeszcze trwają. Tak naprawdę rekordem, jeśli chodzi o wnioski kredytowe, był grudzień 23 roku. To było ponad 46000 złożonych wniosków o kredyt. To jest w ogóle rekord wszech czasów, jeśli chodzi o polski rynek kredytów hipotecznych. Oczywiście większość to były wnioski o Bezpieczny Kredyt. Procesy jeszcze trwają, będą jeszcze chwile trwać, w zależności od banków. Jedne banki procesują dużej, inne krócej. Tak naprawdę liczbę finalną poznamy jakoś po pierwszym kwartale tego roku – podsumowuje Honorata Skrzypek-Komorowicz.

Jaki był wpływ BK2% na rynek nieruchomości?

Bezpieczny kredyt zrobił bardzo dużo zamieszania na rynku, przede wszystkim wpłynął bardzo negatywnie na ceny nieruchomości. Myślę, że to zauważył każdy, kto faktycznie rozgląda się za mieszkaniami, domami czy ogólnie za nieruchomością. Generalnie program wiązał się z bardzo dużym dofinansowaniem, bo przypomnę, że dopłaty doprowadzały oprocentowanie do 2% w skali roku. To jest bardzo niewiele. W ogóle to jest niewiele, a co dopiero jak na dzisiejsze stopy procentowe. Dziś możemy przyjąć, że to jest 7% w skali roku, a tutaj mamy 2, więc to jest potężna różnica – mówi ekspertka.

Kiedy ruszy Mieszkanie na Start?

Od razu zdementuje tą jedną, nazwijmy to plotkę. Faktycznie w mediach pojawiają się takie informacje, że program ruszy od połowy roku. Natomiast podczas czwartkowego spotkania w Ministerstwie taka data nie padła. Nawet wprost zapytałam, kiedy, jakie są plany dotyczące rozpoczęcia programu? Otrzymałam informację, że tej daty jeszcze nikt nie zna, ponieważ program jest jeszcze w trakcie przygotowywania. Połowa roku wcale nie jest datą, którą możemy przyjąć za pewną. Może to być wcześniej, może też być później. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak długo potrwa przygotowanie programu-dodaje Skrzypek Komorowicz.

Jakie są założenia programu Mieszkanie na Start?

Program pod pewnymi względami przypomina Bezpieczny Kredyt, jednak jest to mimo wszystko innym programem i tak naprawdę też skierowany do innej grupy odbiorców. Program ma na celu przede wszystkim wsparcie rodzin i rodzin wielodzietnych. Co wiemy, no bo tak naprawdę my cały czas mówimy o założeniach i pewnego rodzaju pomyśle. Chociażby czwartkowe konsultacje potwierdzają to, że ten projekt jest jeszcze w fazie tworzenia. Są jakieś założenia wyjściowe, natomiast czy one tak będą ostatecznie wyglądać? To się tak naprawdę okaże. Natomiast wracając do rodzin wielodzietnych w tym programie mamy ciekawą rzecz, a mianowicie rodziny z trójką dzieci mogą taki kredyt otrzymać na zakup drugiej nieruchomości, czyli nie tylko pierwszej. I faktycznie w takiej sytuacji też oprocentowanie się zeruje – wyjaśnia Honorata Skrzypek-Komorowicz.