Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Wojciech Murawski, Autopay.

Co oznacza osiągnąć w Polsce sukces finansowy?

Myślę, że dla każdego jest trochę inna definicja. Staramy się to weryfikować co roku. Co roku analizować to, jakie są nastroje wśród naszych respondentów. Analizować, jak patrzą na płatności, na finanse. Sukces finansowy jest definiowany przez kilka różnych faktorów. Dzisiaj ludzie określają go poprzez posiadanie oszczędności i brak długów. To odzwierciedla ogólny nastrój, to o czym rozmawiamy sobie na co dzień w domach z przyjaciółmi, z rodziną – mówi Wojciech Murawski.

Równość zaczyna się od płacenia rachunków

Dla nas akurat to jest ważne, równowaga i diversity, o czym się dużo teraz mówi. Jesteśmy w to mocno zaangażowani. Akurat slajd badania, na którym widzimy rosnącą rolę męskiej części społeczeństwa w bieżącym funkcjonowaniu domu, bardzo nas cieszy. To jest trend, który jest moim zdaniem czymś absolutnie dobrym. Widzę to też swoim domu. To, że funkcjonujemy razem, oznacza, że dzielimy się też takimi przyziemnymi obowiązkami. Widać, że to bardzo się zmieniło od dwa tysiące szesnastego roku. Wtedy było tak, że 50 proc respondentów powiedziało, że kobieta opłaca rachunki 23 proc., że mężczyzna. Dzisiaj ten dystans jest w sumie już bardzo mały, bo 41 i 34 proc. tak jak. Tak powinno funkcjonować nowoczesne społeczeństwo – dodaje Murawski.

Dla nas jest to bardzo ważna część badania. Opłacanie rachunków to jest coś, czego jako ludzie nie lubimy, to jest przykry obowiązek. Staramy się tutaj być dosyć aktywni i robić wszystko, żeby ten przykry obowiązek zamienić w odrobinę przyjemności, żeby to było proste, łatwe i przyjemne. Dlatego pytamy o to dosyć regularnie i staramy się kwestie płacenia rachunków mieć pod lupą i rozwijać technologie pod tym kątem – komentuje Wojciech Murawski.