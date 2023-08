Piętnasty odcinek podcastu z cyklu „Świat bankowości polskiej oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza” a w nim czas na podsumowanie. Szymon Glonek pyta Krzysztofa Pietraszkiewicza o sukcesy, wyzwania oraz plany na przyszłość.

Po 32 latach zakończyłem etatową pracę w Związku Banków Polskich

Do odejścia ze Związku Banków Polskich, byłem przygotowany. Sześćdziesiąt pięć lat kończyłem trzy lata temu. Wtedy dałem wyraźny sygnał, że chciałbym zakończyć okres intensywnej pracy. Zostałem poproszony o to, żeby parę miesięcy z tym poczekać, w domyśle mniej więcej rok. Zdarzyła się pandemia i wszystkie ręce na pokład. Trzeba było po prostu ten trudny okres przejść. Od strony psychologicznej byłem przygotowany. Jednocześnie wiedziałem, co będę robił, czym się będę zajmował po zakończeniu misji w Związku. Wiedziałem także, że w rachubę wchodzą określone osoby, dobrze przygotowane do pełnienia funkcji prezesa. Były to osoby z banków i z wnętrza Związku. Oczywiście decyzje w tej sprawie podejmuje Rada Związku i Walne Zgromadzenie. Trzeba tylko to odpowiednio przygotować. Ja wiedziałem, że będę chciał się zajmować działaniami w Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym, sprzyjając zacieśnianiu współpracy pomiędzy nauką i gospodarką. Widziałem, że przede mną kilka lat działalności w Radzie Politechniki Warszawskiej, jednej z wiodących polskich uczelni. Bardzo ciekawy obszar aktywności. Widziałem też, że będę aktywnie działał na forum Fundacji Promyk Słońca, Fundacji Teraz Polska. Jeszcze kilka mniejszych, ale także ciekawych zaangażowań. No i będę mógł się skoncentrować na mojej rodzinie, na wspaniałych wnuczkach, żeby z nimi przebywać i wzrastać razem z nimi – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich w latach 2003 - 2023

Bycie prezesem Związku Banków Polskich w tym okresie to był czas wielkich wyzwań, spotykanie także wspaniałych ludzi. Wspaniałych ludzi w bankach, w biznesie, gospodarce, bardzo wielu ciekawych ludzi w administracji, fantastycznych liderów naszej gospodarki. Cały ten okres transformacji, poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Programy strategiczne, program profesora Balcerowicza, premiera Mazowieckiego, później Grzegorza Kołodki, Marka Belki i innych osób, które prowadziły nas przez przemiany gospodarcze. Co by nie powiedzieć z ogromnymi sukcesami. Jest taki czas, kiedy trzeba powiedzieć, dobrze, to już czas dla następców – dodaje Pietraszkiewicz.

Składałem tak jak każdego roku, ale w tym roku w sposób szczególny relację, z tego, co się wydarzyło w ostatnim roku i w jakim stanie przekazuje Związek po dwudziestu latach prezesowania, także po trzydziestu dwóch latach budowania tej organizacji. Pozostawiam Związek w dobrym stanie. Ze świadomością różnych problemów. Z takim wyznaniem, że od najmłodszych lat chciałem pozostawiać wyraźny ślad po sobie i mam nadzieję, że ten ślad jest pozytywny. Mój następca dwadzieścia lat współpracował ze mną, z tego kilka ostatnich lat jako wiceprezes Związku Banków Polskich. W związku z tym wiele rzeczy nie musiałem mu przekazywać. Był ich uczestnikiem, animatorem. Zawsze członkowie zarządu, z którymi współpracowałem, Jerzy Bańka, Mieczysław Groszek czy Włodzimierz Kiciński, też Tadeusz Białek, obecny prezes, byli uczestnikami. To nie jest organizacja, w której prezes jest zamordystą czy alfą i omegą. Tutaj zarówno zarząd, jak i kolegium kierownicze, naprawdę wiele osób, miało prawo czuć się współuczestnikami wypracowywania różnych rozwiązań. Przesłanie z mojej strony zostało przekazane do czteroosobowego zarządu, że członkowie zarządu, jak i prezesi banków, pracownicy związku i firm infrastrukturalnych muszą spojrzeć na świat w swój sposób. Z pewnymi rzeczami zerwać, niektóre zmienić, nowe rozwiązania wprowadzić. Jestem pewien, że wszyscy mają poczucie ogromnej odpowiedzialności, ogromnego obowiązku i są wyznawcami tego, że Związek Banków Polskich reprezentuje banki, działając w interesie naszego kraju, w interesie gospodarki narodowej i w interesie klientów. Nigdy nie sprzeniewierzyliśmy się tej służbie. Jestem przekonany, że mój następca, członkowie zarządu i pracownicy tej reguły będą się trzymać, wiedząc, że bankowość jest częścią dobrą wspólnego i jest o co się troszczyć – komentuje Krzysztof Pietraszkiewicz.