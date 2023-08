Dlaczego obrót gotówką w gospodarce jest ważny? Jak nowe technologie zmieniły relacje bank — klient? Czemu ważne jest zatrudnianie kompetentnych uczciwych ludzi? Między innymi o to Szymon Glonek pyta Krzysztofa Pietraszkiewicza w podcaście DGPTalk Obiektywnie o Biznesie w cyklu „Świat bankowości polskiej oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza”.

Kiedy postawiliśmy na nowe technologie, na współdziałanie człowieka z maszynami, w wielu krajach także w Polsce pojawiły się osoby, zorganizowane grupy, które próbują zaatakować bank bądź klientów banku. Żeby temu się przeciwstawić, żeby zagwarantować klientom, że ich pieniądze są bezpieczne, że mogą spać spokojnie, banki robią i robiły bardzo wiele. Robiły i robią bardzo wiele, żeby uczyć klientów posługiwania się instrumentami płatniczymi. Jak oglądamy filmy sprzed kilkudziesięciu lat, bank to był sejf tam pieniądze, kasjer, dyrektor czy ktoś, kto decydował o przyjęciu bądź wypłacie pieniędzy. Bardzo wielu klientów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dostało klucz do banku. Klucz w postaci karty płatniczej, w postaci telefonu, w postaci komputera. To jest nie tylko zaufanie klientów do banku: Czy moje pieniądze są bezpieczne i czy są odpowiedzialnie transferowane. Także zaufanie banku do klienta. Czy ten klient potrafi korzystać z tego klucza, który dostaje – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz.

Na początku mojej pracy, kiedy budowaliśmy Krajową Izbę Rozliczeniową i system płatniczo-rozliczeniowy, odwiedzał nas doradca dyrektora FBI. Po długiej rozmowie właściwie naciskał na klamkę, wychodziliśmy z mojego gabinetu, on jeszcze się cofnął, usiadł i powiedział: Mam jedną prośbę do pana, proszę, dbajcie o to, żeby wszyscy najlepsi, najbardziej kompetentni, mądrzy ludzie w kraju mieli zatrudnienie. Dbajcie o to, żeby nigdy nie zostali namówieni do pracy na rzecz przestępców, gangów, bandytów. Ta sugestia miała ogromne znaczenie, dlatego zawsze dbamy, żeby pracowali tutaj ludzie uczciwi, utalentowani. Jestem dumny z tego, że nie było w bankowości polskiej w tym okresie wielkich afer i zdarzeń, których mielibyśmy się wstydzić. To jest zasługa tysięcy liderów, dyrektorów, doradców, zarządów i ludzi, którzy zostali przyjęci do pracy w sektorze bankowym – wspomina Pietraszkiewicz.

Są poważne racje, ich nie należy lekceważyć, także podnoszone u naszych zachodnich sąsiadów także w Skandynawii, w niektórych krajach, które praktycznie w pełni przeszły na obrót bezgotówkowy, że utrzymanie obrotu gotówkowego jest uzasadnione. Z kilku powodów. Jeden to taki, co robić, kiedy mamy do czynienia z jakąś awarią wielkoskalową, na przykład prądu elektrycznego. Drugi powód to to, że niektóre osoby mają kłopot z wykorzystywaniem instrumentów płatniczych. Choć staramy się od osiemnastu lat cały czas tak budować te instrumenty płatnicze, żeby mogły być wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnością. Organizując Kongres Gospodarki Elektronicznej każdorazowo, dyskutujemy, jak nowe technologie mogą być wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnościami – dodaje Krzysztof Pietraszkiewicz.