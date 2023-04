Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Barbara Kamińska, dyrektor działu oceny ryzyka w Coface w Polsce.

Jakich branży dotyka niewypłacalność? Jakie konsekwencje mają upadłości dla gospodarki?

Zgodnie z wynikami raportu i z dynamiką wzrostu to, co nas najbardziej może zaniepokoić to dynamika wzrostu niewypłacalności w sektorze budownictwa. Historycznie i w ostatnim czasie muszę potwierdzić, że Coface notuje najwięcej zgłoszeń przeterminowanych należności, wypłat odszkodowań właśnie w sektorze budownictwa. W pierwszym kwartale tego roku wzrost upadłości w budownictwie to 93 proc. Średnia wzrostu dla całego badania to 31%. Mieliśmy 162 niewypłacalności w sektorze budowlanym. To zdecydowany niestety niechlubny lider tego badania – mówi Barbara Kamińska.

Warto podkreślić, że wśród niewypłacalnych podmiotów jednak zdecydowanie dominują bardzo nieduże podmioty. Raptem cztery przedsiębiorstwa wśród tej puli, upadłych niewypłacalnych podmiotów to były firmy z obrotami powyżej 50 milionów złotych. 70 proc. w tej puli stanowiły działalności osób fizycznych. Mówimy tutaj raczej o upadłościach niedużych firm podwykonawców, którzy nie dają sobie rady ze splotem wielu niekorzystnych czynników — dodaje Barbara Kamińska.