W okresie, kiedy byłem prezydentem Wrocławia to jedno z najważniejszych zadań, które przed nami stało było związane właśnie z przedsiębiorczością. Najpierw zmniejszanie bezrobocia, a potem z takim cywilizacyjnym dźwignięciem Wrocławia. Przypomnę, że tempo przyrostu PKB generowanego na terenie Wrocławia było jednym z najwyższych, jeśli najwyższym w Polsce. W dekadzie 2006 - 2016 wedle danych Eurostatu Wrocław był mistrzem Europy w wytwarzaniu miejsc pracy – mówi Rafał Dutkiewicz.

Przedsiębiorczość jest solą ziemi.

Gospodarka jest zawsze na początku, ona wytwarza pieniądze, także pieniądze publiczne. Nie ma innego źródła pieniędzy publicznych niż podatki, a podatki są wytwarzane przez przedsiębiorczość. Z jednej strony, poprzez pracowników, którzy zarabiają w przedsiębiorstwach i otrzymują wypłatę, płacą podatki oraz poprzez podatki płacone przez przedsiębiorstwa. Wreszcie przez podatki związane z tym, że dokonuje się obrót dóbr i usług – dodaje Rafał Dutkiewicz.

Kurczą się zasoby pracy, które do tej pory pozwalały nam się rozwijać. Poziom inwestycji jest niezadowalający. Przypomnę, że dokumencie dotyczącym tak zwanego Odpowiedzialnego Rozwoju w roku 2017 (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyp. red) mówiono o tym, że inwestycje powinny przekroczyć zdecydowanie poziom 20% produktu krajowego brutto, dojść do poziomu 25%. Tymczasem w 2022 roku inwestycje osiągnęły zaledwie 17% produktu krajowego brutto. Luka pomiędzy 17 procentami a 25 procentami to jest 250 miliardów złotych. Pobudzanie inwestycji jest ważne z tego powodu, od którego zacząłem, skoro kurczą się zasoby pracy, to nie mamy rezerw prostych. W związku z tym rozwój musi być fundowany albo na innowacjach, które są bardzo ważne, ale których się nie da zaplanować albo na postępie technologicznym, który jest związany z inwestycjami – komentuje Rafał Dutkiewicz.

