Nie pracuję na zlecenie, pracuję z przekonania, że to, co chcę robić i zachęcam do tego wiele, wiele osób ma społeczny sens. Jak ktoś chce, ma polityczny sens. W znaczeniu polityki publicznej, a nie polityki partyjnej. To, że stronie od zaangażowania w spór partyjny, stronie od zaangażowania po stronie jakiegokolwiek ugrupowania politycznego, które ubiega się o władzę, ma oznaczać, że zachowuję się jak niezależny ekspert, ale zarazem jak obywatel. Czyli ktoś, kto poczuwa się do współodpowiedzialności za swoje własne państwo, za nasze życie zbiorowe. Od 2016 nie jestem zaangażowany w żadne działanie władczo-wykonawcze, natomiast prowadzę działalność, która chce mieć na to wpływ. Jeśli ja chcę, żeby ona miała na to wpływ, no to muszę organizować zespoły niezależnych ekspertów, środowisk, które przedstawiają stanowisko eksperckie. To środowisko adresujemy do bardzo wielu różnych kręgów. Nie jest tak, że jedynym naszym adresatem są politycy. Naszym adresatem są także inni koledzy czy koleżanki, którzy nie są zaangażowani akurat w to działanie, które robimy, ale do nich to adresujemy, dlatego że oni powinni być krytykami, rzetelnymi krytykami tego, czy nasze postępowanie analityczne jest poprawne. Poddajemy się publicznej krytyce. Adresujemy do różnych środowisk, które są zainteresowane, na przykład do środowisk biznesu. Biznesu finansowego i tego biznesu nazwijmy wytwórczego, przemysłowego. To do tych ludzi trafia, to kształtuje ich przekonania, to kształtuje ich nastawienie. Chcemy wyraźnie odgrywać określoną społeczną rolę. To co robię, nazywam działaniem ekspercko-obywatelskim. Czy to się w Polsce przebija, czy ma duże oddziaływanie? Na ogół ma słabe oddziaływanie. Również dlatego, że politycy nie mają wyrobionego słuchu innego niż ten, który wiąże się z kalkulacją wyborczą. To, co my przedstawiamy i proponujemy, nie odnosi się wprost do tego, co robić, żeby wygrać wybory lub utrzymać władzę. Natomiast odnosi się do tego, co robić, żeby rozwiązywać poważne, najpoważniejsze problemy społeczne. Jeśli władza jest zainteresowana wyłącznie utrzymaniem się u władzy, no to oczywiście słuchu na to nie ma, do momentu, w którym pojawiają się jakieś akcje protestacyjne, wtedy reaguje – mówi prof. dr hab. Jerzy Hausner.

