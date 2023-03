Reklama

Czym jest cyberbezpieczeństwo dziś? Czy naprawdę musimy uważać na to jak działamy w sieci? Czy trzeba chronić firmy przed atakami cyberprzestępców?

Wielu z Państwa, którzy słuchają tego podcastu stosuje i używa wieloskładnikowe uwierzytelnianie na co dzień i często nawet sobie z tego sprawy nie zdaje. I to akurat bardzo dobrze, dlatego że w cyberbezpieczeństwie chodzi o to żeby go nie było widać. To znaczy, żeby ono nie było czymś takim co niepotrzebnie odciąga uwagę użytkownika od tego co ma zrobić w aplikacji. Wielokrotnie w ciągu dnia prawdopodobnie pan czy państwo odblokowują telefon komórkowy przy pomocy biometrii twarzy, to jest forma właśnie uwierzytelniania wieloskładnikowego i tych form mamy bardzo wiele. Dzisiaj jak logujemy się do banku, dostajemy smsa albo używamy innej podobnej formy typu kliknięcie potwierdzenia tego działania w aplikacji bankowej, to też jest forma uwierzytelniania wieloskładnikowego. W każdym z tych przypadków chodzi o to, żeby nie bazować tylko na haśle i nazwie użytkownika, bo to już nie stanowi dzisiaj praktycznie żadnego zabezpieczenia, równie dobrze mogłoby haseł nie być – mówi Tomasz Kowalskiego.

My jako użytkownicy komputerów domowych bardzo często do cyberbezpieczeństwa podchodzimy: „co tam jest na moim komputerze, nawet jeżeli ktoś mi się włamie no to specjalna krzywda mi się nie stanie”, natomiast jeżeli tego typu myślenie przenosimy do środowiska korporacyjnego w którym pracujemy, gdzie firmy obracają już naprawdę dużymi pieniędzmi, a mówi się o statystyce, że w tej chwili taki średni poziom okupu w dolarach to jest około 230 000 za pojedynczy incydent związany z wymuszeniem tego okupu, no to to już zaczyna być bardzo duży problem. Już nie mówimy wyłącznie o pieniądzach, ale o utracie reputacji przez firmę – dodaje Tomasz Kowalskiego.