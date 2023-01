Powrót imprez integracyjnych

– Goście są spragnieni, złaknieni kontaktu ze sobą, często pracowali na zdalnym, nie mieli możliwości integracji i teraz tego chcą, chcą do siebie wrócić. Mam nadzieję, że wrócimy do tego, co było szczególnie w 2019 roku, do tych multum imprez: poniedziałki, czwartki, soboty i będzie tak jak było – mówi Katarzyna Bemsz.

Integracja w formie team building

– Klienci pragną integracji i teraz mocno wchodzi team building, czyli imprezy integracyjne bardzo aktywne, gdzie musimy ze sobą współpracować np. robimy maszynę, która musi zadziałać, każde stanowisko ze sobą połączyć. Mamy współpracę w grupach, drużynową, trzeba wyłaniać lidera, także tak naprawdę to jest teraz fajne, modne i goście chcą tych integracji – mówi Katarzyna Bemsz.

– Jeden wyjazd nie zmieni zespołu, musiałoby to być regularne scalanie zespołu. Natomiast dobre dobranie integracji, zabawy team buildingowej do klienta, do gościa, przede wszystkim to nasz rola jako firmy eventowej – dodaje Katarzyna Bemsz.

Katarzyna Bemsz – Dwór Korona Karkonoszy.