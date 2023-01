Czy Polacy przestali chcieć kupować mieszkania?

– Absolutnie nie. Pierwsza podstawowa kwestia to jest bardzo ważne rozróżnienie pomiędzy popytem rozumianym jako potrzebą mieszkaniową, koniecznością zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej, bądź potrzebą inwestowania w rynek, w mieszkania, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest realizowana sprzedaż. W tej chwili w takim zamieszaniu troszeczkę pojęciowym jesteśmy, bo mówimy: popyt spada. Spada sprzedaż. Nie znika popyt i mało tego, ten popyt, który widzieliśmy przed 2021, 2020, we wcześniejszych latach, można powiedzieć, że ten aktualny jest większy w tym sensie, tym znaczeniu, że więcej osób odczuwa, że nie może zrealizować tej swojej potrzeby mieszkaniowej, czyli spadła sprzedaż o 38%, nie zmniejszył się popyt rozumiany jako potrzeba mieszkaniowa – mówi Katarzyna Kuniewicz.

– Część popytu na rynku mieszkaniowym, taka najbardziej oczywista, potrzebujemy gdzieś mieszkać, ta część popytu została z rynku wypchnięta i teraz pytanie gdzie, pod most? Oni zostali wypchnięci na rynek najmu. Druga część popytu, część inwestycyjna, ona realizuje się w postaci zakupu mieszkań, choć bardziej przesunęła się z rynku pierwotnego na rynek wtórny w poszukiwaniu okazji i trwa w takim wyczekiwaniu, przyglądaniu się rynkowi pierwotnemu, czyli temu co oferują deweloperzy, z myślą o różnego rodzaju okazjach jakie mogą się pojawić – dodaje Katarzyna Kuniewicz.

Katarzyna Kuniewicz – Head of Research Otodom Analytics.